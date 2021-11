Seçer: "Seçim Kaybedeceğimi Bilsem de Ranta Göz Yummayacağım"

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında, İmar planları konusunda değerlendirmelerde bulunurken, geçen dönem yapılan 1/5000'lik planlarda sorunlar olduğunu, kendi döneminde ranta asla izin vermeyeceğini söyledi. Seçer, "Seçim kaybedeceğimi bilsem de böyle şeylere göz yummayacağım" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Kasım ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda, birimlerden gelen 40 ve komisyonlara havale edilen 4 madde olmak üzere toplam 44 madde görüşüldü. Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin 2 milyar 695 milyon lira olduğunu belirterek, bütçe gelir, gider ve borç kalemlerini tek tek anlattı. Yıl sonunda bütçe gerçekleşme oranının yüzde 90'ın üzerinde olacağını vurgulayan Seçer, "Yüzde 100'e yakın bir oranda olacak. Bu da çok önemli. Demek ki bir disiplin var. Paraların nereye gittiği belli" dedi.

Başkan Seçer, Mersin'e yatırım yapacak herkese kapılarının açık olduğunu belirterek, iş insanlarını Mersin'e davet ettiklerini söyledi. Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği yaptıklarını ifade eden Seçer, "Aralık ayının ilk haftasında İstanbul'da bir organizasyon yaptık. Gelecek Mersinli iş adamları. Dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun davet ettim hepsini" diye konuştu.

"Yol olmazsa medeniyet olmuyor ama insanların karnı doymasa da yol beş para etmiyor"

Gençlerden kadınlara, eğitimden kültür-sanata kadar her alanda yaptıkları hizmetlere değinen Seçer, Mersin'in birçok noktasında kurs merkezlerinin hizmete sunulduğunu anımsattı. Seçer, "Bu paralar buraya harcanıyor. Bana haksızlık edersiniz. 6 bin 500 öğrenci. Belediyecilik bu. Ne yapacak adam yolu, karnını doyuramıyorsa, eğitim alamıyorsa? Ne yapacak koca koca boş binaları" diye sordu. Yol yapım çalışmalarını da sosyal hizmetleri de önemsediklerini belirten Seçer, "Yol olmazsa medeniyet olmuyor ama insanların karnı doymasa da yol beş para etmiyor" dedi.

"Seçim kaybedeceğimi bilsem de ranta göz yummayacağım"

İmar konusuna da değinen Başkan Seçer, geçtiğimiz dönem yapılan 1/5000'lik planlarda sorunlar olduğunu söyledi. Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yenişehir ve Toroslar hala iki ileri bir geri gidiyor. Bunun müsebbibi ben değilim. Şunu da açık yüreklilikle söylemeniz lazım. 'Sayın Başkan size haksızlık ediyoruz. Ben geçen dönem de Meclis üyesiydim. Bu planlar hiç bu kadar açık seçik, şeffaf tartışılmadı' demenizi beklerdim. Her geçen plan doğru mu? Her kalem rant, her kalem rant. Herkes bir köşe tutmuş. Seçim kaybedeceğimi bilsem de böyle şeylere göz yummayacağım. Bunu da burada tutanaklara geçiriyorum. Ben her şeyin farkındayım. Öyle kaşla göz arasında ben plan geçireceğim? Ben bilmiyorum sanki kimlerin nerelerde ne kulisler yaptığını, ne çalıştığını? O konuda vicdanım rahat. Başım dik, alnım açık. Geceleri de rahat uyuyorum. Benim arazim yok. Ben imar rantçı bir adam değilim. Benim böyle bir derdim yok çok şükür. Ama kimse kusura bakmasın. Yetimin hakkını da kimseye yedirmeyiz. Plan diyorsunuz ya. Böyle yangından mal kaçırır gibi plan mı yapılırmış? Bunu yapamayız. Çalışıyoruz. Eleştiriniz varsa gecikme konusunda gelin daha fazla katkı verin. "

Çözüm makamında yer aldığını söyleyen Seçer, "Benim şikayet ettiğim falan yok. Siz bu borçlanmayı verseniz de vermeseniz de bu hizmetler devam edecek. Ama doğru bildiğimizi de buradan anlatacağız" vurgusu yaptı. Başkan Seçer, Meclis üyelerinin gündeme getirdiği Erdemli Hali ve otogarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kültür A. Ş. 'nin sermaye tamamlanmasına onay verilmedi

Meclis toplantısında, Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A. Ş. 'nin Bağımsız Denetçi Raporu'nda belirtilen 53 milyon 181. 6 bin liralık sermaye tamamlanmasına yönelik madde Cumhur İttifakı'na mensup Meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Madde oylanmadan önce konuşan Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A. Ş. 'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Dursun, 6102 sayılı yasanın 376. Maddesi uyarınca şirketin sermayesinin tamamlanması gerektiğini belirterek, "Yoksa şirketin geleceği tartışılır oluyor. Bu durumda da açıkçası 5 bin 100 işçinin zarar görme ihtimali var. Dolayısıyla ben burada değerli Meclis üyelerinin sağduyularına sunuyorum" dedi.

Başkan Seçer ise söz konusu maddeyi ikinci kez Meclis'e getirdiklerini ifade ederek, "Ya anlamıyor, bilmiyor ya da art niyetli. Kağıt üzerinde bir düzeltme yapılıyor. Ortada para yok, pul yok. Bunun ekstra bir masrafı yok. Orada kendi bünyesinde çalışan personelin maaşı ödeniyor" diye konuştu.

