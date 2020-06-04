Seçer: "Salgın, çevre duyarlılığını ve temizliğin önemini herkese yeniden hatırlattı"
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Seçer: "Salgın, çevre duyarlılığını ve temizliğin önemini herkese yeniden hatırlattı"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs salgınının, sağlık başta olmak üzere çevre duyarlılığını ve temizliğin önemini yeniden herkese hatırlattığını belirterek, "Çevrenin korunmasının asıl olarak yaşamı ve geleceği korumak olduğunu çok iyi biliyor ve çevreye...

Seçer:
04.06.2020 16:40 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:43

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs salgınının, sağlık başta olmak üzere çevre duyarlılığını ve temizliğin önemini yeniden herkese hatırlattığını belirterek, "Çevrenin korunmasının asıl olarak yaşamı ve geleceği korumak olduğunu çok iyi biliyor ve çevreye duyarlı vatandaşlarımızın da desteğiyle kentimizi temiz, yaşanabilir ve doğal dokusu korunmuş olarak daha ileri taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı seçer, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, korona virüs salgınının başta sağlık olmak üzere, ekonomik ve sosyal hayatta neden olduğu ağır tahribatlarla dil, din, ırk, cinsiyet, zengin-fakir ayrımı olmaksızın tüm dünyada bütün insanlığa sorunlar yaşattığına dikkat çeken Başkan Seçer, "Ancak salgın, sağlık başta olmak üzere çevre duyarlılığını ve temizliğin önemini yeniden herkese hatırlattı. Çevre bilinci ve yarınlara olan sorumluluk duygularının da daha güçlü hissedilmesini sağladı" dedi.

"Toplum bilincinin geliştirilmesi bir zorunluluktur"

Seçer, hızlı nüfus artışı, kırsaldan şehirlere yapılan göçler, nüfusun önemli kısmının şehirlerde yaşamaya başlaması ve değişen tüketim alışkanlıklarının çevre kirliliğinin artmasına ve sadece Mersin'de değil, tüm dünyada küresel bir sorun olarak insanlığın karşısına çıkmasına neden olduğunu kaydetti. Çevre kirliliğinin önüne geçilmesinde toplum bilincinin geliştirilmesinin, duyarlılığın artırılmasının ve farkındalık sağlanmasının bir gereklilik değil, bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Seçer, "Bu kapsamda, biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, çevre bilinci ve duyarlılığını artırmak amacıyla görsel ve yazılı çalışmalar yaparak vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde; toplu taşıma araçlarımızı her gün düzenli olarak dezenfekte ederek kullanılmasını sağlıyoruz. Ayrıca, ortak kullanım alanları olan parklar, üst geçitler, ATM'ler gibi alanları da düzenli aralıklarla dezenfeksiyondan geçiriyoruz. Kişisel hijyeni sağlayacak olan içinde sabun, dezenfektan, maske ve bilgilendirici broşürün bulunduğu sağlık kitlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kentimizi temiz, yaşanabilir ve doğal dokusu korunmuş olarak ileri taşımak için çalışıyoruz"

Kentin her bölgesini temiz tutmaya gayret ettiklerinin altını çizen Seçer, bu çerçevede yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı:

"2014 yılında yürürlüğe giren ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin de görev alanını artıran kanun ile birlikte yaklaşık 4 bin kilometreyi aşan cadde, bulvar ve meydanların temizliğini her gün düzenli olarak yapmaktayız. 13 ilçemizde sinek ve haşere ile mücadele çalışmalarını etkin ve yoğun bir şekilde yürütmekteyiz. Ancak, ilgili personel bu konuda hassasiyetle çalışırken, vatandaşlarımızın da bize bu konuda destek vermesini istiyoruz. Bu amaçla geniş kapsamlı temizlik etkinlikleri düzenledik. Çevreyle ilgili bilinç ve duyarlılığın artırılması amacıyla kentimizdeki etkinlikleri daha da genişleterek devam ettireceğiz. Yine Şubat ayında Adana, Hatay ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte 'Temiz Akdeniz Projesi'nin protokolünü imzaladık. Bu proje ile uzun vadede turizm, balıkçılık, su kalitesi iyileştirilmesi, kıyı tahribatı, yasak avcılık gibi insan kaynaklı bozulmaların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu proje ile kimyasal kirliliklerle mücadele, yanlış tarım uygulamalarına müdahale, atıksu arıtma tesisleri ve kanalizasyon sistemlerinde değerlendirme ve iyileştirme olanakları elde edeceğiz. Mersin genelindeki 12 atıksu arıtma tesisimiz, temiz çevreye çok ciddi katkı sağlıyor. Tesislerimiz, ülkemizdeki ortalamanın da üzerine çıkarak son 1 yılda toplam 128 milyon 172 bin metreküp atıksu arıtmış ve kentimizin çevre temizliğine önemli katkı sağlamıştır. Bu anlamda, Avrupa'nın en ileri teknolojisi ile donatılmış, AB kriterlerine uygun Mezitli Atıksu Arıtma Tesisimizin de yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğimizi belirtmek isterim. Bu tesisten çıkan gazı elektrik enerjisine çevirecek, arıtmadan elde edilen çamuru ise gübre olarak kullanacağız. Çevre hassasiyeti olan yatırımlarımıza yenilerini eklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, çevrenin korunmasının asıl olarak yaşamı ve geleceği korumak olduğunu çok iyi biliyor ve çevreye duyarlı vatandaşlarımızın da desteğiyle kentimizi temiz, yaşanabilir ve doğal dokusu korunmuş olarak daha ileri taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Gününde çevre ve doğa farkındalığının arttığı, mavi ve yeşilin hakim olduğu, insanlarımızın temiz ve doğal bir çevrede, sağlık, mutluluk ve huzurlu yaşadığı bir gelecek diliyorum." - MERSİN

Kaynak: İHA

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