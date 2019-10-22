Seçer: "Projelerimiz hayalci değil, hepsini hayata geçireceğiz"

22.10.2019 11:36

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, planladıkları tüm projeleri hayata geçireceklerini belirterek, " Öyle hayalci bir proje yok. Kaynakları, gelir gider dengesi, hangi tarihte neyin ihalesinin yapılacağı belli. Nereden ne gelir bekliyoruz hepsi belli" dedi.



Seçer, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve meclis üyelerini makamında ağırladı. İlçenin sorunları ve eksiklerinin görüşüldüğü ziyarette Başkan Seçer, Erdemli'nin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için gerekeni yapacaklarını söyledi. Seçer, katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde birlik, beraberlik, sağduyu ve uyum içerisinde çalışma örneği sergileyerek tüm Mersin'e hizmet edeceklerini kaydetti.



Erdemli ilçesinin 1/5000'lik nazım imar planı, otogar, hal tesisi, katlı otopark, park alanı, köprü, alt yapı ve yol sorunları gibi belli başlı eksiklerinin konuşulduğu ziyarette Başkan Seçer, kaynakları etkin, verimli, akılcı ve işlevsel bir şekilde kullanarak, gereğini yapacaklarının altını çizdi.



1/5000'lik planlar için belediye bünyesinde heyet oluşturuldu



Başkan Seçer, 1/5000 ölçekli nazım imar planı için ilgili bakanlıklar, Devlet Su İşleri, Koruma Kurulu gibi kurum görüşlerinin beklendiğini ifade ederek, "En önemli olan konu nazım imar planı konusu. Mersin merkez, ikinci etap önemli. Bütün yatırımlar ikinci etapta. Bu iş uzar gider. Biz belediye bünyesinde bir heyet oluşturduk. Heyette bürokratlarımız, meclis üyelerimiz ve daha önce bu konuda ihale yapmış arkadaşlar var. Tamamını değil ama bölgesel bazda kurum görüşleri beklenmeden, kurum görüşüne gerek kalmadan işlem yapabileceğimiz bazı bölgeler var. İlk etapta bunları bu şekilde aşmamız lazım" ifadelerini kullandı.



"Hal tesisi için yeni çalışmalar başlattık"



2007 yılında ihalesi yapılan ve yapımına başlanılmayan hal tesisi ile ilgili talepleri de değerlendiren Seçer, "Anamur'dan Tarsus'a kadar sorunlu yerler var. Kapanması, düzenlenmesi, yeni inşa edilmesi gereken yerler var. Biz geçtiğimiz günlerde Erdemli ile ilgili kendi iç yönetimimizle görüştük. Çalışma yapıyorlar, hukuki durumuna bakıyorlar. Bu konuda çalışmayı yeni başlattık. Bir çıkış noktası bulacağız. Bunu da en hızlı şekilde yapacağız. Durum netleştikçe paylaşırız" şeklinde konuştu.



"Otogar sorunu mali açıdan yorgunluk verecek bir proje değil"



Otogar talebi ile ilgili de Seçer, "Otogar sorunu çözülür. Büyütülecek bir durum değil. Biz yeni bir yönetimiz. Yeni yeni kendimize gelmeye, bir denge oluşturmaya, mali disiplin sağlamaya çalışıyoruz. Stratejik planımız meclisimizden yeni geçti. Belirli bir çerçevede planla bunları götüreceğiz. Makul olan neyse oturulur, konuşulur. Bize mali açıdan yorgunluk verecek bir proje değil, yaparız" diye konuştu.



"Katlı otopark için yer belirlerseniz üzerinde çalışırız"



Başkan Seçer, Mersin merkezde olduğu gibi Erdemli ilçesinin de en büyük sorunlarından birinin katlı otopark olduğunu dile getirerek, "Orada siz yerleri belirlerseniz, biz de bunun üzerine çalışırız. Farklı bazı yöntemler belirleyebiliriz. Bu konu bizim projeksiyonumuzda da var ama sizin de uygun arsalarınız varsa, biz çalışmalarımızı buna göre yaparız" dedi.



"Projelerimiz hayalci değil, hepsini hayata geçireceğiz"



Erdemli ve Mersin için ortak akılla hareket ederek sorunları çözeceklerini yineleyen Başkan Seçer, kendilerine sunulan eksiklerle ilgili bir rapor hazırlatacağını söyledi. Seçer, planladıkları tüm projeleri hayata geçireceklerinin altını çizerek, "Bu isteklerinizle ilgili bir rapor hazırlatacağım. Bizim MESKİ yatırımları stratejik planda da var. Geçtiğimiz günlerde yaptığım basın toplantısında açıkladığım tüm projeler hayata geçecek projeler. Öyle hayalci bir proje yok. Kaynakları, gelir gider dengesi, hangi tarihte neyin ihalesinin yapılacağı belli. Nereden ne gelir bekliyoruz hepsi belli. Sizin bölgenizde bugüne kadar bizim idaremiz tarafından ne söylenmişse onlar yerine gelecek. Genel anlamda da kalan 4.5 yıl süre içerisinde kanalizasyon, içmesuyu şebekesi, yağmur suyu gibi alt yapı yatırımlarının, atıksu arıtma tesisleri açısından en büyük yatırımlar Erdemli bölgesinde olacak. Buna ihtiyaç var. Biz paramızı daha çok sizin bölgenize harcayacağız. Konuya hakimiz rahat olun, bunu beraberce çözebiliriz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA