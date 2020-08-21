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Seçer: "Metro projesinde bu hafta sonuna kadar ihaleye çıkmış olacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, metro projesi ile ilgili müjdeyi vererek, "Bu hafta sonuna, yani en geç yarına kadar ihalemize çıkmış olacağız" dedi.

Seçer:
21.08.2020 10:10 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:13

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, metro projesi ile ilgili müjdeyi vererek, "Bu hafta sonuna, yani en geç yarına kadar ihalemize çıkmış olacağız" dedi.

Başkan Seçer, özel bir kanalda yayınlanan programa katılarak, Mersin'de yaptıkları hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçer, 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde daire başkanlığı düzeyinde hizmet veren yegane yapı olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kadın, aile, çocuk, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ya da kadının ekonomik hayata katılımı gibi birçok alanda önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. Kooperatifçiliğe her alanda destek olduklarını da belirten Seçer, "Kadınlar ayrı bir önem taşıyor. Mersin, özellikle Suriyeli sığınmacıların, misafirlerin yoğun olduğu bir bölge. Burada kadınların ekonomik hayata katılması son derece önemli. Sosyo-ekonomik olarak da zengin ve fakir arasında çok büyük uçurumların olduğu bir kent. Tarımsal üretimin önemli olduğu bir kent. Çok sayıda insanın tarımsal gelirden hayatını idame ettirdiğini göz önüne alırsak, tarım kooperatiflerine, özellikle kadınların içerisinde olduğu oluşumlara destek veriyoruz. Kadın kooperatifimiz bizim desteğimizle kurulan bir kooperatif. Kadınlarımızın el emeğinin, alın terinin, üretimlerinin ekonomik değere dönüştürülmesinde önemli işlerin yapıldığı bir kooperatif. Bunun yanında Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve birçok kooperatifimiz belediyemiz tarafından destekleniyor" diye konuştu.

Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen, esnaf ve sanatkarlara eğitim ve danışmanlık veren bir yapı olan MESDEM ile ilgili de açıklamalarda bulunan Seçer, "Bu yapı içerisinde esnaf masamız ve üst kurulumuz var. Üst kurul vasıtasıyla esnafa yönelik bütün çalışmaları yürüteceğiz. Esnaf masası da Mersin'de faaliyet gösteren 50 binin üzerindeki esnaf ve sanatkarımızın özellikle belediyelerimizle ilgili yaşadığı sorunlar ile ilgili birinci elden kendilerine yardımcı olacak bir oluşum" şeklinde konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sürecinde görevini yerine getirdiğini vurgulayan Seçer, "Bu tip olağanüstü koşullarda vatandaşa ilk dokunan belediyeler olur. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın gıda talebinden maske talebine, sıcak yemek ihtiyacından hijyen, dezenfeksiyon işlemlerine kadar görevimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Tüm dünyada önemli tahribatların olduğu bir dönem. İnsanlar tabiri caizse yiyecek ekmek bulamadı. İşte bizler burada devreye girdik. Bu katkıları kendi olanaklarımızla yaptık, bütün bu çalışmaları kendi imkanlarımızla yaptık. O süreçler geride kaldı ama bağış toplama ya da vatandaşlardan katkı alma imkanımız olmadı. Esnafın borçlarını yasalar çerçevesinden erteleme imkanımız oldu. Su konusunu çok önemsedik. Borcundan dolayı, özellikle meskenlerde vatandaşlarımız susuz kalmasın diye suları kesmedik. 3 aylık ödeme kolaylığı getirdik. Vatandaşlarımızın bizden talep ettiklerini imkanlar ölçüsünde kendilerine sunduk diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Programda metro projesiyle ilgili gelişmeleri de değerlendiren Seçer, "Metro, diğer adıyla raylı sistem, uzun yıllardır, bizden önceki belediye yönetimlerinin de Mersin halkına verdiği sözlerin başında geliyordu. Daha önce ihale aşamasına getirmiş, hatta ihaleye de çıkmıştık ancak ihalede, Kamu İhale Kurumu'na gelen itirazlar sonucu Kamu İhale Kurumu ihaleyi iptal etmişti. Yaptığımız belirli düzeltmeler sonucunda bu hafta sonuna yani en geç yarına kadar ihalemize çıkmış olacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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