Seçer: "Kurtuluş mücadelesinin meşalesini birlikte yarınlara taşıyacağız"
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Seçer: "Kurtuluş mücadelesinin meşalesini birlikte yarınlara taşıyacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Mayıs, bir halkın esaretten kurtulma kararlılığının ve umutlarının sarsılmaz bir inanca dönüştüğü günün adı olduğunu belirterek, "Atatürk'ün 101 yıl önce yaktığı ve dün, bugün ve yarınlarımızı aydınlatan kurtuluş mücadelesinin meşalesini...

Seçer:
18.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:33

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Mayıs, bir halkın esaretten kurtulma kararlılığının ve umutlarının sarsılmaz bir inanca dönüştüğü günün adı olduğunu belirterek, "Atatürk'ün 101 yıl önce yaktığı ve dün, bugün ve yarınlarımızı aydınlatan kurtuluş mücadelesinin meşalesini hep birlikte yarınlara taşıyacağız" dedi.

Başkan Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajında, 19 Mayıs 1919'un, ulusal kurtuluş mücadelesinin başlangıcı ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ne giden sürecin ilk adımı olduğunu vurgulayan Seçer, "19 Mayıs, bir halkın esaretten kurtulma kararlılığının ve umutlarının sarsılmaz bir inanca dönüştüğü günün adıdır. Son derece zor şartlar altında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde mazlum milletlere örnek olan bir mücadeleden, tarihin altın sayfalarına yazılan bir destanla çıkmıştır. Atatürk'ün ilke ve devrimleriyle pekişen ve Türk gençliğine armağan edilen bu emanete sahip çıkmak, hepimize düşen tarihi bir görev ve sorumluluktur. Bu görev ve sorumlulukta hiç şüphesiz en büyük servetimiz gençlerimizdir. Bu gerçeği bilen yerel yöneticiler olarak, gençlerimizin dünya gençleriyle rekabet edebilecekleri bilgi ve birikime sahip olmaları için var gücümüzle çalışıyor, her türlü imkan ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. Gençlerimize eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, gelecek kaygısı yaşamadan, özgür bireyler olarak özgüven içinde yaşamaları için çalışmalarımızı hiç ara vermeden sürdüreceğiz" dedi.

"Bütün ümidim gençliktedir" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 101 yıl önce yaktığı ve dün, bugün ve yarınları aydınlatan kurtuluş mücadelesinin meşalesini hep birlikte yarınlara taşıyacaklarının altını çizen Seçer, "Çünkü bu memleket, geçmişinden güç alan, fakat yüzü her zaman geleceğe dönük olan bizlerin. Çünkü bu memleket bizim, yarınlar hepimizin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygıyla anıyor; bıraktıkları emanetlere sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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