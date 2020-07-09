'
HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Seçer'in borçlanma talebi, sert tartışmalar ve gerginliklerle bir kez daha reddedildi

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı, Başkan Vahap Seçer'in 250 milyon liralık borçlanma talebinin görüşülmesi esnasında sert tartışmalara neden oldu.

Seçer'in borçlanma talebi, sert tartışmalar ve gerginliklerle bir kez daha reddedildi
09.07.2020 00:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 00:47

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı, Başkan Vahap Seçer'in 250 milyon liralık borçlanma talebinin görüşülmesi esnasında sert tartışmalara neden oldu. Gergin anların yaşandığı, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın salonun en arkasına gittiği, Seçer'in, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın meclisi terk etmesini istediği toplantıda, borçlanma talebi, 33 kabul oyuna karşılık, Cumhur İttifakının 40 ret oyuyla bir kez daha reddedildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin temmuz ayı olağan toplantı döneminin birinci birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. İdareden gelen 85, komisyonlardan gelen 27 ve gündem dışı 5 olmak üzere toplam 117 gündem maddesinin ele alındığı toplantı, yaklaşık 9 saat sürdü.

Meclis toplantısının en önemli gündem maddesi, Seçer'in 16 Mayıs'taki olağanüstü toplantıda gündeme getirdiği ve Cumhur İttifakı meclis üyeleri tarafından reddedilen 250 milyon TL'lik borçlanma talebi oldu. Önceki kararı veto ederek borçlanma talebini bir kez daha gündeme getiren Seçer ile bazı belediye başkanları arasında sert tartışmalar yaşandı.

"Sizlerin paraya ihtiyacı var, benim de ihtiyacım var"

Başkan Seçer, borçlanma talebine ilişkin yaptığı konuşmada, bu yetkiyi bütçe kararnamesi geçerken aldıklarını, ancak bankaların kredi kullandırırken İller Bankasından teminat mektubu istedikleri için İller Bankasının, söz konusu meclis kararının yenilenmesini istediğini söyledi. Tüm ilçe belediye başkanlarının da borçlanma yetkisi aldıklarını belirten Seçer, kendisine bu yetkinin verilmemesinin haksızlık olacağını vurguladı. "Sizlerin paraya ihtiyacı var, benim de var" diyen Seçer, özellikle pandemi sürecinde tüm belediyelerin gelir kaybına uğradıklarının altını çizdi. Büyükşehir Belediyesinin ilk 3 aydaki gelirinin 418 milyon 895 bin lira, ikinci 3 aydaki gelirinin ise 291 milyon 321 bin lira olduğunu belirten Seçer, "Gelir kaybımız 127 milyon 575 bin lira. Gelir kayıplarımız devam edecek. Her ay 120 milyon lira gelir geleceğini varsayarsak 6 ayda toplam gelirimiz 720 milyon lira olacak. Şu anda piyasaya açık hesap ödemelerimizin toplamı 310 milyon lira. Mahkeme sürecindeki bir davalı borcumuz var; 101 milyon 951 bin lira. Banka kredi borçları anapara ve faizi. Geri dönemlerden yaptığımız yapılandırılmış borçlar bunlar; 197 milyon 623 bin lira. Zorunlu giderlerimiz, bunlar personel giderleri; 420 milyon 470 bin lira. Toplam giderlerim 1 milyon 30 bin lira. Gelirim ortalama varsaydım 720 milyon lira. Benim 310 milyon lira açığım olacak. Gelirim arttığı müddetçe de bu 310 milyon liralık bu açığım azalacak" dedi.

"Borçlanmaya gitmezsem sakat kalırım"

Borçlanma yetkisini neden istediğini anlatan Seçer, "310 milyon lira açık veriyorum. 271 milyon lira da bana yatırım için para gerekiyor. Üst üste koyduğum zaman yaklaşık olarak 600 milyon liralık bir harcama görünüyor önümde. Ben borçlanmaya gitmezsem sakat kalırım. Çalışanım maaş alamaz, esnafın bedelini ödeyemem, akaryakıt alamam, otobüs çalışamaz. Yatırımlarımı yapamam, çevreyi temizleyemem, sinekle mücadele yapamam. Benim yatırımlarım engelleniyor. Bu siyasi düşüncelerden ari bir durum. Bu siyasi inatlaşma konusu olamaz. Sizlerin desteği olacak ki biz yardım yapalım, hizmet yapalım. Ben bir taraftan gelir sağlayamazsam, eksik kaldığım noktalarda makul şartlarda borçlanamazsam bu arabayı ben yürütemem. Yürütemediğim noktada mağduriyeti Mersin halkı yaşar. Bütçeye koyduğunuz borçlanma yetkisini tarafıma istiyorum. Siyasi inatlaşmadan, ilçe belediye başkanlarıyla büyükşehir belediye başkanı arasındaki ilişkilerin halel görmemesini istiyorum. Ama tek taraflı düşündüğünüz noktada ilişkilerimiz yara alır" diye konuştu.

Tansiyon yükseldi

Seçer'in, 'ilişkilerimiz yara alır' sözleri, bazı meclis üyelerinin tepkisiyle karşılandı. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, üst perdeden böyle bir çıkışı doğru bulmadığını söylerken, MHP'li Mahmut Tat ise "Meclis üyelerini tehdit mi ediyorsunuz? Bu şekilde konuşmaya hakkınız yok" ifadelerini kullandı.

Seçer'in de zaman zaman araya girerek yanıtlar verdiği tartışmada tansiyon giderek yükselirken, Başkan Gültak'ın yeniden söz alma istediğini reddeden Seçer de sert bir tavır sergiledi. Gerilimin giderek tırmandığı mecliste, Gültak ön sıradaki yerini terk ederek, salonun en arkasına oturdu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise yaşananlara tepki gösterdi. İkili arasında sert tartışmalar yaşanırken, Yılmaz'ı diğer meclis üyeleri sakinleştirdi.

Seçer, gerilimin artması üzerine oturuma 5 dakika ara verdi.

Aranın ardından Seçer'in, uzun tartışmalar ve gerginliklerin ardından meclis üyelerinin oyuna sunduğu borçlanma talebi, Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 3. Sayfa
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 3. Sayfa
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi Ekonomi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulunun açılmasına karar verdi
Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulunun açılmasına karar verdi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki
Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki
Meclis'te çoklu baro teklifi görüşülürken tartışma çıktı
Meclis'te çoklu baro teklifi görüşülürken tartışma çıktı
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne askeri eğitim ve öğretim fonu verecek
ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne askeri eğitim ve öğretim fonu verecek
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Kemal Sunal Mabel Matiz Acun Ilıcalı
Spor Podolski Tamer Tuna Bülent Uygun Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Su Anne İzmir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Seçer'in borçlanma talebi, sert tartışmalar ve gerginliklerle bir kez daha reddedildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 00:48:43. #1.14#
title