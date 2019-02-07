Seçer: "Halkın Parasını Halka Vereceğiz"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, belediye başkanı olduğunda yoksul çocukların evlerine her gün süt göndereceklerini, belediye otobüsü ve su ücretlerini düşüreceklerini, mezar yerleri tahsisinden para almayacaklarını belirterek, "Bunlar halkı parasıyla yapılacak işler. Halkın parasını halka geri vereceğiz" dedi.

Seçer, Eğriçam Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mersin'de yaşayan her vatandaştan destek istediklerini söyleyen Seçer, "Ben belediye başkanı olduğum zaman vatandaş, 'Vahap Seçer adaletlidir. Fakiri, garibanı ezdirmez. Onun kapısından hırsız, arsız giremez' diyecek. Beni tanıyanlar bunu söylüyor zaten. Beni tanımayanlar da ben belediye başkanı olduktan sonra bunları söyleyecek. Seçimde iki değerli rakibim var. Rakiplerimden biri İyi Partili, biri MHP'li. AK Parti ve HDP'nin ise adayı yok. Ben AK Parti'li seçmenin de oyuna talibim. HDP'li seçmenin de oyuna talibim. İyi Parti'li, MHP'li kardeşlerim de 'Biz iki adayı da denedik, bu sene de bir yenilik olsun' diyebilirler. Ben de bu memleketin evladıyım" ifadelerini kullandı.

İki yıldır proje ekibiyle birlikte çalıştığını ve 120 proje geliştirdiklerini belirten Seçer, "Fakiri, öğrencileri, yaşlıları, kadınları ilgilendiren projeler hazırladık. Ulaşım daha indirimli olacak. Belediye otobüsünün zararını karşılayacağım. Yoksul mahallelerde çocuklara süt dağıtacağız. Sütler ücretsiz olarak evlerine kadar götürülecek. Su fiyatlarını düşüreceğiz. Mezar yerlerini ücretsiz tahsis edeceğiz. Bunlar halkı parasıyla yapılacak işler. Halkın parasını halka geri vereceğiz" diye konuştu.

"Siyasi gözlükle bakmayın"

Mersin Eczacı Odası ve Güney Ecza Kooperatifi bileşenleriyle de bir araya gelen Seçer, "Beni izlerken siyasi gözlükle bakmayın. Ben taassup bir insan değilim. CHP'liyim. Partide her görevde de bulundum ama çok statükocu biri olmadım. Dünya görüşü sola yakın olan, sosyal demokratım. Beni merkezde bir siyasetçi olarak görün. AK Parti'li beni asla rahatsız etmez. Onun Tayyip Erdoğan'a olan sevgisinden rahatsız olmam. HDP'li asla beni rahatsız etmez. Onun Kürt sorununa bakışı beni rahatsız etmez. Benim belediye başkanlığımda herkes kendini iyi hissedecek" şeklinde konuştu.

Seçer daha sonra Akkent Mahallesi'nde Halk Eğitim Merkezi kurs biriminin açılışına da katıldıktan sonra iki farklı özel işletmenin işçileriyle bir araya geldi. - MERSİN

Kaynak: İHA