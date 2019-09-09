Seçer: "Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak zorundayız"

09.09.2019 16:45

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni başlayan eğitim-öğretim yılı dolayısıyla Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Çelebi Yılmaz ile Mezitli, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki okullardan temsili olarak seçilen öğretmenler ile öğrencileri makamında ağırladı.



Gerçekleştirilen ziyarette Seçer, Yılmaz ve öğrencilerle sohbet etti. İlkokula başladığı günleri hatırladığını dile getiren Seçer, "Tarsus'ta, Hürriyet Dumlupınar İlkokulu vardır, orada başladım ben ilkokula. Tabi yoksul bir mahalleydi. Zor koşullarda yaşayan ailelerin çocuklarının yoğunlukta olduğu bir mahalle orası. O koşullarda, o dönemde, orada ilkokula başladık. Tabii yıllar geçiyor. Eğitim önemli. Eğitim her toplum gibi bizim için de çok önemli bir alan. Burada ideolojik saiklerden uzak kalmak lazım. Bu çok yanlış oluyor, bunu yapmamaları lazım. Bu sağcısı-solcusu meselesi değil. Eğitim laik olmalı, eğitim çağdaş olmalı, eğitim müzakere eden, sorgulayan bir hüviyette olmalı. Yoksa bunun adı eğitim olmaz. Eğitim başka bir şey, dikta etmek başka bir şey. Eğer siz bir görüşü, birine dikta ediyorsanız bunun adı eğitim değildir" dedi.



Kişinin ideolojik kararının, yaşam biçiminin, dünyaya bakışının ve dünya görüşünün kendisinin şekillendireceği alanlar olduğundan söz eden Seçer, "Serbest, hür değerlendirme şansı vermektir eğitim. Yani her alanda o insanı ehil insan yapacaksınız; sporda, sanatta, edebiyatta, tarihte, matematikte, ondan sonra kararını o verecek. İdeolojik kararı, yaşam biçimi, dünyaya bakışı, dünya görüşü onun şekillendireceği bir şey. Diğer türlü dikta olur. Bir insana, körü körüne bir olaya bağlanma olur. Buna özen göstermek zorundayız. Özen göstermezsek ülkeyi bir yere götüremeyiz. İşte siyasetteki kısır çekişmeler nerelere getiriliyor. O kısır çekişmelere ülkenin geleceğini yok etme pahasına göz yumamayız" diye konuştu.



Öğretmenlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirten Seçer, "Yani para ayıracaksınız, fiziki koşullarınızı düzelteceksiniz, öğretmenlerin yaşam kalitesini arttıracaksınız, bu insanların maaşı iyi olacak. Yaşam koşulları iyi olacak ki çocuklarımıza iyi eğitim versin. Bütün bunlar eğitimde olması gerekenler. İnşallah daha iyi noktalara ulaşırız" ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini kaydeden Seçer, "Biz eğitime önemli bütçeler ayırıyoruz, ayıracağız da. Eğitim yardımı, üniversiteye hazırlık kursları, bunlar önemli bütçeler. Hepsini bu yıl içinde huzurlu bir şekilde gerçekleştirdik. Eğitim yardımları devam ediyor. Yaklaşık 8 bin öğrenciye bin 200 lira yıllık yardım yapacağız. 4 bin öğrencimize eğitim kursu veriyoruz. Üniversiteye hazırlık kursları verecek öğretmenlerimizi tamamen bilimsel kriterlere göre seçtiler. Eğitimi ben çok önemsiyorum. Tarafsız bir gözle. Bunun sağcısı-solcusu, fakiri-zengini yok. Eğitime erişim konusunda fırsat eşitliği oluşturmak zorundayız. Eğitimsiz toplum çürümeye mahkumdur" şeklinde konuştu.



Müdür Yılmaz da Başkan Seçer'e görevinde başarılar diledi. 402 bin öğrenci ve 25 bin çalışan adına Seçer'i ziyaret ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Yeni eğitim-öğretim döneminin ilk günü. Sevinçliyiz, mutluyuz ve bu mutluluğumuzu paylaşmak istedik. Eğitim dinamik bir nokta, sürekli yenilenmesi gereken bir alan. Çünkü dünya ile yarışıyorsunuz ve dünya vatandaşı yetiştiriyorsunuz. Sadece Mersin'de yaklaşık 27 bin yeni öğrenci grubu, her sene sisteme dahil oluyor. Bir yandan okulları normalleştirmeniz gerekiyor, bir yandan okullaşma noktasında sıfırlamak gibi bir göreviniz var. Çünkü 12 yıllık bir zorunlu eğitim var. Dışarıda bir kişi dahi bırakacak bir lüksümüz yok. Biz de her zaman söylüyoruz, bu işin siyaseti olmaz. Ülke için, ülkenin geleceği için, 2023 için, çağdaş ve muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için tek çaremiz eğitimi hep beraber yüceltmek" dedi.



Konuşmaların ardından ziyaretine gelen öğrencilerle sohbet eden Seçer, onlara eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diledi. Minikleri makamında ağırlamaktan duyduğu mutluluğu da dile getiren Seçer, herhangi bir istekleri olduğu zaman kendisine rahat bir şekilde ulaşabileceklerinin de altını çizdi. - MERSİN

Kaynak: İHA