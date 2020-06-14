Seçer'den Anamur OSB için destek sözü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Seçer'den Anamur OSB için destek sözü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut ve Tarsus'ta yapılan organize sanayi bölgelerine her türlü desteği verdiklerini belirterek, Anamur'da kurulacak organize sanayi bölgesi için de destek sözü vererek, "OSB ile ilgili, altyapıyla ilgili, yolla ilgili çalışmaları önemsiyorum.

Seçer'den Anamur OSB için destek sözü
14.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:01

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut ve Tarsus'ta yapılan organize sanayi bölgelerine her türlü desteği verdiklerini belirterek, Anamur'da kurulacak organize sanayi bölgesi için de destek sözü vererek, "OSB ile ilgili, altyapıyla ilgili, yolla ilgili çalışmaları önemsiyorum. Yeter ki, bacası tüten fabrika olsun, işyeri olsun" dedi.

Seçer, ilçedeki ziyaretleri kapsamında Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeleriyle bir araya geldi. Oda Başkanı Ferudun Torunoğlu'dan ilçedeki sorun ve talepleri dinleyen Seçer,

taleplerin makul ve doğru talepler olduğunu belirterek, "11 toptancı halimiz içerisinde en fazla hal rüsumunun alındığı Anamur Hali. Bu, buradaki potansiyeli gösteriyor. Tarım alanlarının yarısı meyve ve sebze. Diğer yarısında da tarla ziraati yapılıyor. Bu ürünler değerli ürünler. Çok yüksek gelir elde edilen ürünler. Muz, çilek, diğer örtü altı sebzeler, şimdi egzotik meyvelerin üretimi de başladı. Bunlar önemli gelişmeler diye düşünüyorum ve gelecek adına, Anamur adına umut verici gelişmeler olarak değerlendiriyorum. Yapacağımız yatırımlar, ortaya koyacağımız vizyon, Anamur'un potansiyelini açığa çıkaracak düzeyde olmalı. Geri kalırsak Anamur'a yazık etmiş oluruz. Anamur, kendi içerisinde işleyen bir mekanizma. Burada yaşayanların dokunuşuyla bu mekanizma daha sistemli çalışabilir. Daha süratli, daha iyi çalışabilir. Tarım gelişir, turizm gelişir. Buna bağlı bazı sektörler gelişebilir. Merkezden uzak ama kendi ayakları üzerinde duran sağlam bir ilçe burası" diye konuştu.

"Yeter ki, bir fabrika bacası tütsün"

Anamur'un yeni hal talebini, ilçede kurulacak OSB ile entegre olacak bir proje şeklinde değerlendireceklerini kaydeden Başkan Seçer, OSB ile ilgili talepler konusunda şunları söyledi:

"OSB planı Büyükşehir Belediyesinin yetkisinde olan plan değişikliği. Biz her türlü süratlendiririz. Çok hızlı bir şekilde getirin, hemen meclise havale edelim. Gerekli düzenlemeleri yapalım. Hiçbir sorun yok. OSB ile ilgili, altyapıyla ilgili, yolla ilgili çalışmaları çok önemsiyorum. Mut OSB yolunu yapıyoruz. Söz verdik, hemen bu güz ayında yapıp bitireceğiz. Tarsus'ta iki OSB açılıyor. Her ikisine de yoğun destek veriyoruz. Kullanım suyunu çekiyoruz, Berdan Baraj gölünden veriyoruz. Yeter ki, aman diyoruz bacası tüten fabrika olsun, işyeri olsun."

"Eski otogarı kullanmaya devam edeceğiz"

Anamur'a adliye sarayı kazandırılması için uygun arsa sağlanması amacıyla Maliye ile arsa becayişi yapabileceklerini ifade eden Seçer, yeni Anamur otogarını ise farklı bir amaçla değerlendireceklerini, yapılan binanın bir otogar için gereğinden büyük olduğunu söyledi.

Seçer, yeni otogarın bir kısmına belediye birimlerini taşımayı, bir kısmını düğün salonu, toplantı salonu yapmak istediklerini belirterek, "Eski otogarın fiziki yapısını düzelteceğiz ve mevcut haliyle bırakacağız. Böyle bir karar aldık" dedi.

Başkan Seçer, daha sonra inşaatı tamamlanan yeni otogarda incelemelerde bulundu. Seçer, "65 bin nüfuslu, hiçbir şehri birbirine bağlamayan, kör bir noktadaki bir ilçeye böyle büyük bir otogar yapılmasını akıl, mantık almıyor. Arkadaşlarımız, buranın üzerinde çalışsınlar. Burayı farklı işler için değerlendirelim. Buranın bir kısmını dershane olarak değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları Haber
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda Haber
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi Haber
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı Haber
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kurban etinden koronavirüs bulaşmaz ancak kurbanı kesen kişi virüs taşıyorsa risk mevcut
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kurban etinden koronavirüs bulaşmaz ancak kurbanı kesen kişi virüs taşıyorsa risk...
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi
Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit...
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız
Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Halife Hafter Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ebru Polat Yasmin Erbil Kerimcan Durmaz
Spor Metin Oktay Semih Özsoy Nihat Özdemir Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Karar Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: Seçer'den Anamur OSB için destek sözü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 12:04:56. #1.14#
title