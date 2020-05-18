Seçer: "Çok şükür, helikopterden kurtuldum"
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Seçer: "Çok şükür, helikopterden kurtuldum"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2,5 milyon dolara alınan ve belediyeye her ay 300 bin liralık büyük bir yük getiren helikopteri satamadıklarını, ancak Türk Hava Kurumuna (THK) kiraya verdiklerini belirterek, "Çok şükür, bu helikopterden kurtuldum" dedi.

Seçer:
18.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:15

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2,5 milyon dolara alınan ve belediyeye her ay 300 bin liralık büyük bir yük getiren helikopteri satamadıklarını, ancak Türk Hava Kurumuna (THK) kiraya verdiklerini belirterek, "Çok şükür, bu helikopterden kurtuldum" dedi.

Başkan Seçer, 16 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısında, geçen bir yılda gerçekleştirdikleri hizmetlerle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Seçer, geçen dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından 2,5 milyon dolara alınan ve atıl vaziyette duran helikopterin son durumuna ilişkin de açıklama yaptı.

Belediyeye aylık maliyeti 300 bin lira

Büyükşehir Belediyesinin sancılı yaralarından biri olan helikopter, geçen dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından 2,5 milyon dolara alınmıştı. Alındığı günden itibaren birkaç kez kullanılmasının dışında 4-5 yıldır atıl vaziyette duran ve her ay belediyeye 300 bin liralık ek yük getiren helikopterin işler hale getirilmesi ve en azından masrafını çıkartabilmesi için Seçer'in göreve gelmesinin ardından çeşitli formüller aranmıştı. Bunlardan biri de helikopterin 'hava taksi' olarak vatandaşların kullanımına sunulması olmuştu. Hava taksi formülüyle şehirler arası yolculuklar, düğün ya da farklı organizasyonlar için helikopteri kiralama yöntemine başvurulmuş, ancak bu girişimden de bir sonuç alınamamış, helikopterin satışı için çalışmalar gerçekleştirilmişti.

"Çok şükür, bu helikopterden kurtuldum"

Başkan Seçer, olağanüstü toplantıda, helikopteri sonunda kiraya verdiklerini söyledi. Seçer, "Helikopterimiz vardı, 2,5 milyon dolar gibi bir paraya alınmış. Sabit heliportta duran o helikopterin Mersin Büyükşehir Belediyesine maliyeti aylık 300 bin liraydı. Satamadım; İstanbul'a rica ettim, 300 bin lira aylık maliyeti duyan kaçtı, İzmir'e rica ettim, Ankara Belediye Başkanımıza rica ettim, hiçbiri almadı. Türk Hava Kurumuna kiraya verdik, 49 bin 500 dolar civarında bir paraya tekabül ediyor. Şu anda sözleşme ile devam ediyor. Onu ihaleye çevireceğiz. Ortam anormal olunca bütün işler durdu. Şu anda Türk Hava Kurumunun uhdesinde. Açık söyleyeyim bazı sıkıntılar yaşanıyor ödemelerde ama süreçten dolayı karşılıklı hoşgörülü davranıyoruz. Onlar da Sağlık Bakanlığının uhdesinde bunu çalıştırıyor. Çok şükür, bu helikopterden kurtuldum. İnşallah devamı gelir, onlar kullanırlar, benim kiramı gönderirler. Ben de bu yükten kurtulmuş oluyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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