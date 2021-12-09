Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Silifke'deki sağanağa ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Silifke'deki sağanağa ilişkin açıklama Açıklaması

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Silifke'deki sağanağa ilişkin açıklama Açıklaması
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, dün Silifke ilçesindeki sağanağa ilişkin, "Silifke ilçemize dün metrekareye toplamda 46,8 kilogram yağış düştü.

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, dün Silifke ilçesindeki sağanağa ilişkin, "Silifke ilçemize dün metrekareye toplamda 46,8 kilogram yağış düştü. Bunun da 41,2 kilogramı 6 saat içerisinde gerçekleşti." dedi.

Seçer, Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen aralık ayı meclis toplantısı birinci birleşiminde gündem dışı konuşmasında dün yoğun yağışların Silifke'de su taşkınlarına ve baskınlarına neden olduğunu söyledi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Seçer, şunları kaydetti:

"Meteoroloji'nin açıkladığına göre Silifke ilçemize dün metrekareye toplamda 46,8 kilogram yağış düştü. Bunun da 41,2 kilogramı 6 saat içerisinde gerçekleşti. Yağış nedeniyle Saray, Mukaddem ve Göksu mahallelerindeki cadde ve sokaklar sular altında kalırken, Atakent ve Taşucu mahallelerinde bazı iş yerleri ile Bucaklı Mahallesi'nde kurulan semt pazarını su bastı. Toplamda 75 vakaya itfaiyemiz ve MESKİ ekiplerimiz tarafından müdahale edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Seçer, başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında bazı meclis üyeleri söz alarak gündem dışı konularda görüş belirtti.

Meclis toplantısı birimlerden gelen konular ile komisyona havale edilen konuların görüşülmesinin ardından sona erdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Silifke'deki sağanağa ilişkin açıklama Açıklaması

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AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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