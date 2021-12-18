Seçer, Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'de - Haberler
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Seçer, Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'de

Seçer, Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'ye giderek, Talas ilçesi esnaf ziyaretinde bulundu.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'ye giderek, Talas ilçesi esnaf ziyaretinde bulundu.

Başkan Seçer, Kayseri programının ilk gününde çalıştaya katılan belediye başkanları ile birlikte esnafı gezdi. Talas ilçesi esnafını ziyaret eden Başkan Seçer, ilçe esnafı tarafından sıcak karşılandı. Esnaf gezisinin ardından Başkan Seçer, partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. - MERSİN

Seçer, Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'de

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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