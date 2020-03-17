Seçer: "Altyapı sorununu kökten çözüyoruz"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Seçer: "Altyapı sorununu kökten çözüyoruz" - Haber
Akkent, Mersin, Güncel

Seçer: "Altyapı sorununu kökten çözüyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ'nin Akkent, Batıkent ve Eğriçam Mahallelerinde başlattığı altyapı çalışmalarını inceleyerek, "Altyapı sorununu kökten çözüyoruz.

17.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:40
Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ'nin Akkent, Batıkent ve Eğriçam Mahallelerinde başlattığı altyapı çalışmalarını inceleyerek, "Altyapı sorununu kökten çözüyoruz. Eğriçam, Batıkent ve çevre bölgelerde, diğer mahalleleri de etkileyecek bu yapıyı 2021'in 7'nci ayında bitirmeyi planlıyoruz ama daha erkene almak için de gayretlerimiz var" dedi.


Başkan Seçer, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yenişehir ilçesi Akkent, Batıkent ve Eğriçam Mahallelerinde, yetersiz altyapı nedeniyle yağışların ev ve işyerlerinde oluşturduğu maddi hasarları önlemek amacıyla başlatılan kanalizasyon deplase ve yağmursuyu şebekesi döşeme çalışmasını yerinde inceledi. Seçer'e, saha incelemesinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, ilgili müdürler ve mühendisler eşlik etti.


Proje bedeli 12 milyon 913 bin TL


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ Genel Müdürlüğünün öz kaynaklarıyla başlattığı projenin ihale bedeli 12 milyon 913 bin TL. Proje kapsamında 4 bin 803,90 metre muhtelif çaplarda boru döşemesi ile ızgara bağlantıları yapılacak. Projeyle 3 mahallede altyapı çalışmaları eksiksiz olarak tamamlanacak; bölgede bulunan tüm ev ve işyerlerinin atık sularının yeni döşenecek şebekeye entegrasyonu sağlanarak, yağmur sularının cadde ve sokaklar boyunca sel baskınları oluşturmasının önüne geçilecek.


"Sorunu kökten hallediyoruz"


Başkan Seçer, incelemeyle ilgili yaptığı açıklamada, bölgede yaşayan yurttaşların konuyla ilgili şikayetleri bulunduğunu ve bölgede yağmur yağması durumunda önemli sorunlar yaşandığını belirterek, "Bu sorunu kökten hallediyoruz, çözüyoruz. Eğriçam, Batıkent ve çevre bölgelerde, diğer mahalleleri de etkileyecek bu yapıyı 2021'in 7'nci ayında bitirmeyi planlıyoruz ama daha erkene almak için de gayretlerimiz var. Mümkün olduğunca erken tarihte bitirmek istiyoruz" diye konuştu.


"Mersin'in batı bölgelerine doğru önemli kanalizasyon ve arıtma sorunları yaşıyoruz"


Bu yıl içinde birçok bölgede yağmur suyu hatlarını bertaraf çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Seçer, "Kızkalesi yine bu yılki programımız içerisinde, Karacailyas'ta yağmur suyu hattı çalışmalarımız var. Yine farklı bölgelerde kanalizasyon, arıtma tesislerinin çalışmaları var. Mezitli'de yağmur su ile ilgili bir çalışmamız var. Özellikle sahil bölgelerinde, Mersin'in batı bölgelerine doğru önemli kanalizasyon ve arıtma sorunları yaşıyoruz. Kumkuyu'da kanalizasyon ve arıtma çalışmalarımız devam ediyor. Yine Mezitli Kuyuluk'ta uzun yıllardır vatandaşları gerçekten canından bezdiren kanalizasyon sorununu çözüyoruz. Şu anda orada inşaat başladı, devam ediyor. Taşucu'nda önemli kanalizasyon sorunları yaşanıyor. Haziran ayının sonuna doğru orada da çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Daha önce bölgede bir arıtma tesisi çalışmamız vardı. Teknik sebeplerden dolayı orada o çalışmaları yapamadık. Proje değişikliğine gittik. Şimdi Taşucu'ndan Silifke arıtmasını, oradaki kanalizasyonu sevk edeceğiz ama kanalizasyonla iş bitmiyor. Orada arıtma sorunu da var. Silifke arıtması hem teknolojik olarak hem kapasite olarak tekrar bir revizyon istiyor. Bu konuda arkadaşlarımız süratle çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.


"2,5 milyar lira yatırımımız var"


Mersin'in birçok bölgesinde altyapı sorunlarının olduğunu dile getiren Seçer, "Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar birçok bölgede bizlerden yatırım bekleyen sorunlar var. Yaylalarda önemli sorunlar yaşıyoruz. Gözne'de, Ayvagediği'nde kanalizasyon arıtma sorunu var. Yine Anamur'da içme suyu şebekesi çalışmalarımız var. Birçok bölgede bu çalışmalarımız sürecek. Bizim 4 yıl içerisinde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projeler ile beraber, yani toplam 5 yıllık görev süremiz içerisinde, Stratejik Plan'a koyduğumuz 2,5 milyar lira gibi bir yatırım yapmamız söz konusu. Tabii bugün gerçekleştireceğimiz somut projeler üzerinden gidiyoruz" şeklinde konuştu.


Seçer, bu süreçte yeni projeler de yapacaklarını ve bulacakları yeni finans kaynaklarının kendilerini farklı yatırımlara götürebileceğini dile getirerek, "Hibeler çok önemli. Mersin'in bu konuda önemli referansı var. Mersin, 400 bin Suriyeli'yi burada ağırlıyor. Doğal olarak bu konuda bize uluslararası bazı kurumlar, bu referanslar önemli hibeler sağlayabilirler. Örneğin Mezitli'de içme suyu şebekesi için Fransız Kalkınma Ajansı ile 17 milyon avroluk bir anlaşmanın eşiğindeyiz. Son çalışmalar tamamlandı, artık imza aşamasına geldi. Ufak tefek prosedürler kaldı. Onları da tamamladığımız zaman 17 milyon avroluk bir içme suyu şebeke hattını Mezitli'ye kazandırabiliriz" diye konuştu.


"Zamanla bütün sorunlarını aşacağız"


Mersin'in farklı ilçelerinde yaşanan temiz içme suyu ve kanalizasyon sorunlarından da söz eden Seçer, şunları söyledi:


"Altyapı, kanalizasyon, içme suyu konusunda projelerle hibe arayışı içerisindeyiz. Anamur'un su ve temiz içme suyu sorunu bizim için önemli. Daha önce bu konuda çalışmalar başlatılmış ama herhangi bir mesafe alınamamış. Orada bizim de çalışmalarımız devam ediyor. İller Bankası kaynaklı finans olanakları oluşturmaya çalışıyoruz. Gülnar ve Mut'ta su, kanalizasyon tamiri, bakımı, revizyonu için ihaleye çıktık, yaklaşık 10 milyon liralık bir bedel. Yine o bölgelerde su cazibe ile sağlanıyor. Depo konusunda çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Yönetime geldiğimizde insan sağlığı açısından hiç uygun olmayan manzaralarla karşılaştık. İvedilikle oraya müdahale etmek için uğraşıyoruz. Umut ediyorum kısa süre içerisinde bütün bu problemlerin üstesinden geleceğiz. Mersin'i çağdaş, çevreye duyarlı, uyumlu kanalizasyon, diğer altyapı çalışmaları, temiz içme suyu, arıtma konusunda önemli yatırımlarla buluşturacağız. Bütün gayretimiz bu. Zamanla bütün sorunlarını aşacağız." - MERSİN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Haber
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
'Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor' diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı Haber
"Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Haber
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın, duygularını paylaştı Haber
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın, duygularını paylaştı
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, 'Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin' deyip sebebini açıkladı
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin" deyip sebebini açıkladı
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı
Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum
Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guido Senia Seren Serengil Serenay Sarıkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Henry Onyekuru
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Seçer: "Altyapı sorununu kökten çözüyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 12:31:07. #1.15#