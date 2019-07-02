Seçer: "2020'nin ilk çeyreğinde metroyla ilgili adımı atmak istiyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, metroyla ilgili çalışmaları başlattıklarını belirterek, tarih verdi ve "2020'nin ilk çeyreğinde bunun adımını atmak istiyoruz" dedi.

Diyarbakırlılar Derneği Mersin Şube Başkanı Ferudun Gündüz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Mersin'in marka kent olması için gerçekleştirecekleri projeleri, geleceğe yönelik yatırım planları ve hayata geçirecekleri projeleri anlatan Seçer, metroyla ilgili de tarih verdi. Mersin'in öncelikli tüm sorunlarına temas ederek çözüm ürettiklerini ifade eden Seçer, "Farklı alanlarda aldığımız kararlarla ve projelerle Mersin halkını büyük projelerle tanıştıracağız. Bunlardan bir tanesi de metro. Bu konuda çalışmaları başlattık. Mümkünse 2020'nin ilk çeyreğinde bunun adımını atmak istiyoruz" diye konuştu.

"Limana otoban bağlantısı için güçlü bir işbirliğinin adımlarını attık"

Göreve geldikleri günden bu yana sözünü verdikleri her hizmeti yerine getirdiklerini ifade eden Seçer, Mersin Limanı'nın en önemli sorunlarından biri olan trafik için de güçlü bir projenin ilk adımlarını attıklarını söyledi. Seçer, "Liman kapısının trafik sıkıntısı ile ilgili süratle imar değişikliği yaptık. Otoban bağlantı yolunun limana direk bağlantısını gerçekleştirmek için MIP (Mersin International Port) ve Devlet Demiryolları ile güçlü bir projenin işbirliğinin ilk adımlarını attık" ifadelerini kullandı.

"Mersin'in ihtiyacı olan tüm yatırımlara cesurca girişeceğiz"

Başkan Seçer, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumun bazı projeler konusunda kendilerine engel olduğunu, ancak süratle bunu da aşmanın yollarını aradıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: "Siyasi düşüncelerden ve 5 yıl sonra seçimi nasıl kazanırım derdinden uzak bir şekilde Mersin'in ihtiyacı olan yatırımlara cesurca girişeceğiz. Bunda kararlıyız. Bir liramızı israf etmek istemiyoruz. Akıllıca kullanacağız. Zengin bir belediyeyiz. Önemli olan bunları rasyonel, etkin, verimli bir şekilde kullanabilmek ve bunu da yapacak ferasetteyiz."

"Bahanelerin arkasına sığınmak bana yakışmaz"

Devraldıkları mevcut belediyenin durumundan dolayı şikayet etmediklerini ve hiçbir bahanenin arkasına sığınmadıklarını dile getiren Seçer, "Şikayet edemeyiz, sorunları çözmek için yurttaşlarımızdan oy istedik ve mevcut şekilde belediyeyi devraldık. 'Enkaz devraldık' gibi bahanelerin arkasına sığınmak başarı için mücadele eden insanlara yakışmaz, bana hiç yakışmaz. Çok da başarılı olacağız. Önemli olan akılcı bir belediye idaresi yapabilmek. Benim dünya görüşümden kent etkileniyor. Ben ne düşünüyorsam, nasıl düşünüyorsam kent o hali alıyor. Sanata, kültüre değer veren bir belediye başkanıysanız kentinizde sanat, kültür, spor gibi değer yargıları yükseliyor" şeklinde konuştu.

"Her konuda yanınızdayız"

Diyarbakırlılar Derneği Şube Başkanı Gündüz de tüm dernek yönetimi adına Başkan Seçer'e hayırlı olsun dileklerini iletti ve sivil toplum kuruluşu olarak kent için hayata geçirilecek sanatsal, kültürel ve ekonomik her projede işbirliğine açık olduklarını ifade etti. Gündüz, "Her konuda yanınızdayız ve destek mesajı vermek için geldik. Biz kentin ekonomisinin gelişmesinde, kültürel hayatında ve diğer süreçlerde katkımız olsun istiyoruz. Gerek sosyal projelerde gerekse iktisadi projelerde birlikte hareket etmek istiyoruz. Biz Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kentin lideri gibi görüyoruz. Kentin gelişmesinde en önemli katkıyı sağlayacak lider bütçe, kadro ve vizyon itibari ile bir belediye başkanıdır diye düşünüyoruz. Derneğimize Büyükşehir Belediyesi'nde etkileşim içerisinde olmasını istiyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA