'Seçeceğiniz Üniversite Sizi Her Yönden Desteklemeli'

Hayatlarının dönüm noktasındaki gençlerin tercih yaparken çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, "Üniversite yaşamınız kendinize bir çalışma, araştırma alanı yaratacağınız, hayatınızı maddi ve manevi destekleyecek mesleki kazanımları oluşturacağınız, kişisel özelliklerinizi ve sahip olduğunuz yetkinlikleri geliştirebileceğiniz fırsatlar sunan bir yapıda olmalı. Tercihinizi bu yönde yapın" dedi

Uzun bir eğitim-öğretim dönemi ve hazırlığın ardından öğrencilerin geride bıraktığı Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Üniversite tercihleri de bu yıl 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak. Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) 150 puan barajını geçen 1 milyon 846 bin 845 aday, ön lisans ve lisans alanlarında tercihlerini yapacak ve üniversitelerdeki 1 milyon 77 bin 443 kontenjana yerleşecek. Adaylar yapacakları tercihlerle sadece üniversite seçmeyecek, hayatlarına yeni bir yön de verecekler. Bu yüzden de alacakları karar ve doğru üniversite seçimi büyük önem taşıyor.

Hayatlarının dönüm noktasındaki gençlerin tercih yaparken çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman şöyle konuştu: "Puan ve başarı sırası önemli ama gençler üniversite seçerken öncelikle kendilerine en uygun, yapmaktan mutlu olacakları mesleği seçmeliler. Öğrenim görecekleri programların seçiminde üniversitelerin ve ilgili programın bu konudaki deneyimi ve başarıları, iş dünyası ile ilişkileri, mezunlarının görüşleri ve istihdam olanakları, kalite güvencesi, uluslararası alanda sunduğu olanaklar, staj, dil öğretimi gibi unsurları detaylıca incelemeliler" dedi.

"İş yaşamınızda mutlu olacağınız tercihler yapın"

Üniversite yaşamının öğrencilerin kendilerine bir çalışma, araştırma alanı yaratacakları, hayatlarını maddi ve manevi destekleyecek mesleki kazanımları oluşturacakları, kişisel özelliklerini ve sahip oldukları yetkinlikleri geliştirebilecekleri önemli fırsatlar sunan bir yapıda olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Durman, "Üniversite, öğrencilerin geleceğe dair tüm hayallerini gerçekleştirebilmeleri için hayata hazırlanacakları köprüden önceki son durak. Adaylara öncelikle, hayatlarının kendilerine ait olduğunu hatırlatmak isterim. Birilerinin istediği, önerdiği ya da seçtiği değil, mutlaka kendilerinin mezuniyet sonrası çalışırken mutlu olacakları alanları tercih etmelerini öneririm" dedi.

'Yetkinlikler bizim için çok önemli'

Mehmet Durman şunları söyledi: "Beykoz Üniversitesi'nde yetkinlikler bizim için çok önemli. Belirlediğimiz 12 yetkinlik var, öğrencilerimizin bu yetkinliklerini birinci sınıfta ölçeceğiz, iyileştirilmesi gereken alanlarda destekleyeceğiz ve mezun olduklarında 'Yetkinlik Sertifikası' vereceğiz. Bu sertifika ile mezunlarımız 21'inci yüzyıl yetkinlikleri olarak ifade edilen yaşam boyu öğrenme, küresel bakış açısı geliştirme, toplumsal sorunlara duyarlılık, liderlik, yaratıcılık, girişimcilik, yenilikçilik, yazılı ve sözlü iletişim, sosyal sorumluluk bilinci gibi hayatın her alanında ihtiyaç duyulan yetkinliklere de sahip olarak, hayatın içinde yer alacaklar."

Üniversitenin misyonu, vizyonu önemli

Üniversitenin, öğrencilerin sosyal, kültürel ve bireysel gelişimlerini destekleyecek nitelikte olması gerektiğini vurgulayan Mehmet Durman şöyle devam etti: "Onların bireysel özelliklerini ve yetkinliklerini geliştirecek bir üniversite ortamı sunması önemli. Adayların olanakları ölçüsünde üniversiteleri yerinde ziyaret etmesi, hocaları, yöneticileri ve öğrencileri ile tanışması, onlara önemli fikirler verecektir. Adaylarımızın aradıklarının, üniversitelerin misyonu, vizyonu ve temel değerlerinde saklı olduğunu düşünüyorum. Bunlara da mutlaka baksınlar. Ondan sonra sezgilerine güvensinler, hayallerindeki güzellik onları mutlaka en güzel olana götürecektir."

'Beykoz'da tercih günleri'

Beykoz Üniversitesi 11 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında her gün aday öğrenciler ve aileleri için 'Tercih Günleri' gerçekleştirecek. Adaylar üniversitenin Kavacık Yerleşkesi'ni ziyaret ederek, üniversite tercihleri, bölümler ve üniversitenin sunduğu olanaklar konusunda tercih danışmanlarından, akademik ve idari kadrodan yüz yüze bilgi alabilecek.

