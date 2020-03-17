Sece Yaylası'nda fırtına hayvan damlarını yerle bir etti
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Menteşe, Sabah, Muğla, Güncel

Sece Yaylası'nda fırtına hayvan damlarını yerle bir etti

Muğla'nın Menteşe İlçesi Düğerek Mahallesi'nde bulunan Sece Yaylası'nda sabah saatlerinde etkili olan fırtınada üç hayvan damının çatısı uçtu.

17.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:31
Sece Yaylası'nda fırtına hayvan damlarını yerle bir etti

Muğla'nın Menteşe İlçesi Düğerek Mahallesi'nde bulunan Sece Yaylası'nda sabah saatlerinde etkili olan fırtınada üç hayvan damının çatısı uçtu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Muğla için yaptığı fırtına uyarısı sonrası Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde gece saatlerinden itibaren fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin birçok bölgesinde tabelalar ve ağaçlar yerinden söküldü. Park ve bahçeler zarar gördü. Sabah saatlerinde ise Sece Yaylasında etkisini arttıran fırtına üç hayvan damının çatısını uçururken büyük çaplı maddi hasar oluştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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