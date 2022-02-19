SEC, Twitter paylaşımları nedeniyle Elon Musk'ı "taciz" ettikleri iddialarını reddetti - Haberler
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SEC, Twitter paylaşımları nedeniyle Elon Musk'ı "taciz" ettikleri iddialarını reddetti

AA, Nuri Aydın - Güncel
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SEC, Twitter paylaşımları nedeniyle Elon Musk'ı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Twitter paylaşımları nedeniyle elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı "taciz" ettikleri iddialarını reddetti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Twitter paylaşımları nedeniyle elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı "taciz" ettikleri iddialarını reddetti.

SEC'in San Francisco bürosundan Steven Buchholz, yazdığı mektupta, Musk'ın paylaşımlarına dair dosyaya bakan hakimin, Musk ile görüşmeler yürütülmesi yönündeki talimatlarını yerine getirdiklerini belirtti.

Buchholz, dosyanın mahkemede görülmeye başlamadan önce hakimin, tarafların bir araya gelerek konuyu müzakere etmeleri konusunda kendilerine tavsiyede bulunduğunu kaydetti.

Ayrıca, Buchholz, SEC'in Musk'ın Twitter paylaşımlarına dair mahkeme celbi çıkarttırdığı iddiasının da gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Musk'ın avukatları, dün, Manhattan'daki bir mahkemeye gönderdiği mektupta, SEC'i 2018'deki Twitter paylaşımları nedeniyle müvekkilleri Musk'ı soruşturma ve mahkeme celpleriyle "taciz" ettiklerini öne sürmüştü.

Tesla, 2018'de açılan bir dava sonucu SEC ile anlaşma yaparak Musk'ın şirket hakkında önemli bilgiler içeren Twitter paylaşımlarının şirket avukatlarınca önceden incelenmesini kabul etmişti.

Söz konusu mahkeme celbinin geliş tarihinin, Musk'ın Twitter takipçilerine Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmamayı sorduğu 6 Kasım 2021'den sonra olması dikkati çekti.

Musk, 6 Kasım 2021'de Twitter üzerinden düzenlediği ankette takipçilerine Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satmasını destekleyip desteklemediklerini sormuştu. Ankete katılanların yüzde 57,9'u soruya "evet" yanıtını vermişti. Söz konusu Twitter paylaşımının ardından Tesla'nın hisseleri neredeyse dörtte bir oranında değer kaybetmişti.

Tesla'nın Bitcoin varlığı yaklaşık 2 milyar dolar

Öte yandan Tesla'nın, SEC'e yaptığı bildirimde dijital varlıklarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Tesla, şirketin Bitcoin varlıklarının piyasa değerinin 31 Aralık 2021 itibarıyla 1,99 milyar dolar olduğunu açıkladı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi, Şubat 2021'de 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyurmuştu. Belirli bölgelerdeki satışlarında Bitcoin'i ödeme türü olarak kabul ettiklerini de bildiren şirket, Mayıs 2021'de çevresel endişeleri gerekçe göstererek araç satışlarında Bitcoin ile ödemeyi askıya almıştı.

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AA / Nuri Aydın - Güncel

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