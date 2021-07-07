Seç Market, esnaf dostu iş modelinde bin 500'üncü mağazasını açtı
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Seç Market, esnaf dostu iş modelinde bin 500'üncü mağazasını açtı

Seç Market, esnaf dostu iş modelinde bin 500'üncü mağazasını açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin 80 ilinde bayisi bulunan Seç Market, bin 500'üncü mağazasını açtı.

Türkiye'nin 80 ilinde bayisi bulunan Seç Market, bin 500'üncü mağazasını açtı. Mahalle marketlerini, sunduğu hizmetler, sağladığı fiyat avantajları ve zengin ürün çeşitleriyle kurumsal ve modern bir görünüme kavuşturan Seç Market, iş ortaklarının rekabet gücünü artırmayı sürdürüyor.

İş modeli ve yaygınlığıyla Türkiye perakende sektörünün önemli oyunculardan biri olan Seç Market, bin 500'üncü mağazasını açtı. Mahalle esnafının kendi işini korurken modern bir yüze kavuşmasını sağlayan model, esnafa ve müşteriye sağladığı avantajlarla büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin 80 ilinde Seç Market çatısı altında toplanan marketlerin oluşturduğu güç birliği sayesinde, bayiler tedarik alanında ölçek ekonomisinden yararlanıp toplu satın almanın sağladığı fiyat avantajından faydalanıyor. Esnaf, raf diziliminden ürün tedarikine, indirim kampanyalarından dijital altyapı veya tele-satışa, sosyal medya iletişiminden pazarlama ve satın almaya kadar birçok alanda Seç Market'in kurumsal gücünden yararlanıyor. Esnafa bunların yanı sıra Yıldız Holding'in perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinde satılan 5 binden fazla çeşit ürün de sunuluyor.

Sekmen: "Seç Market bayilerinin sayısı hızla artıyor"

Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, 80 şehre yayılan Seç Market'lerin sayısının bin 500'e ulaşmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Seç Market'in herhangi bir franchise bedeli ve tabela ücreti gerektirmeyen bu geniş perakende platformuna dahil olan iş ortaklarının sayısı her geçen gün artıyor, esnaflarımız daha da güçleniyor. Esnafın, kaliteli ve bilinen markalardan oluşan 5 binden fazla ürünü, zahmetsiz ve düzenli olarak tedarik ederek iş yerlerinde, rekabetçi fiyatlarla müşterilerine sunmalarını sağlıyoruz. Ek olarak mağaza içinin düzenlenmesi, ödemeler ve lojistik alanlarında da iş ortaklarımıza hizmet veriyoruz. Esnafın rekabetteki gücünü artıran ve bin 500 mağazaya ulaşan Seç Market'lerin yıl sonuna kadar sayısının aynı hızla artmasını hedefliyoruz." - İSTANBUL

Seç Market, esnaf dostu iş modelinde bin 500'üncü mağazasını açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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