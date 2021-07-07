Seç Market, 1500'üncü mağazasını açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seç Market, 1500'üncü mağazasını açtı

Seç Market, 1500'üncü mağazasını açtı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

İş modeli ve yaygınlığıyla Türkiye perakende sektörünün oyunculardan biri olan Seç Market, 1500'üncü mağazasını açtı.

İş modeli ve yaygınlığıyla Türkiye perakende sektörünün oyunculardan biri olan Seç Market, 1500'üncü mağazasını açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mahalle esnafının kendi işini korurken modern bir yüze kavuşmasını sağlayan model, esnafa ve müşteriye sağladığı avantajlarla büyük ilgi görüyor.

Türkiye'nin 80 ilinde Seç Market çatısı altında toplanan marketlerin oluşturduğu güç birliği sayesinde, bayiler tedarik alanında ölçek ekonomisinden yararlanıp toplu satın almanın sağladığı fiyat avantajından faydalanıyor.

Esnaf, raf diziliminden ürün tedarikine, indirim kampanyalarından dijital altyapı veya tele-satışa, sosyal medya iletişiminden pazarlama ve satın almaya kadar birçok alanda Seç Market'in kurumsal gücünden yararlanıyor.

Esnafa bunların yanı sıra Yıldız Holding'in perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinde satılan 5 binden fazla çeşit ürün de sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, şunları kaydetti:

"Seç Market'in herhangi bir franchise bedeli ve tabela ücreti gerektirmeyen bu geniş perakende platformuna dahil olan iş ortaklarının sayısı her geçen gün artıyor, esnaflarımız daha da güçleniyor.

Esnafın, kaliteli ve bilinen markalardan oluşan 5 binden fazla ürünü, zahmetsiz ve düzenli olarak tedarik ederek iş yerlerinde, rekabetçi fiyatlarla müşterilerine sunmalarını sağlıyoruz. Ek olarak mağaza içinin düzenlenmesi, ödemeler ve lojistik alanlarında da iş ortaklarımıza hizmet veriyoruz. Esnafın rekabetteki gücünü artıran ve 1500 mağazaya ulaşan Seç Marketlerin yıl sonuna kadar sayısının aynı hızla artmasını hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık 'fotoğrafsız' kimlikle gidilemeyecek
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek
Sezgin Baran Korkmaz davasının detayları ortaya çıktı! İşte dikkat çeken 5 ayrıntı
Sezgin Baran Korkmaz davasının detayları ortaya çıktı! İşte dikkat çeken 5 ayrıntı
Bugüne kadarki en büyük miktar! Ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi
Bugüne kadarki en büyük miktar! Ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş
Magazin Şevval Sam Şeyma Subaşı Sertab Erener İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seç Market, 1500'üncü mağazasını açtı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 11:20:08. #1.14#

title