SEC, kripto para borsası Binance'in ABD kolunun ticari ortaklarını inceliyor - Haberler
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SEC, kripto para borsası Binance'in ABD kolunun ticari ortaklarını inceliyor

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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SEC, kripto para borsası Binance'in ABD kolunun ticari ortaklarını inceliyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonun (SEC), kripto para borsası Binance'in ABD kolu ile Binance'in kurucusuyla bağlantılı kripto para ticareti yapan 2 şirket arasındaki ilişkiyi araştırdığı bildirildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonun (SEC), kripto para borsası Binance'in ABD kolu ile Binance'in kurucusuyla bağlantılı kripto para ticareti yapan 2 şirket arasındaki ilişkiyi araştırdığı bildirildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, SEC'in Binance'in ABD'deki iştirakinden 2 kuruluş hakkında bilgi istediği belirtildi.

Binance'in ABD kolu ile Binance'in kurucusuyla bağlantılı kripto para ticareti yapan 2 şirket arasındaki ilişkinin incelendiği aktarılan haberde, söz konusu şirketlerin Sigma Chain AG ve Merit Peak Ltd. olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberde, 2019'a ait kurumsal belgelerin Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao'nun 2 şirketle bağlantısını ortaya koyduğu ve şirketlerin Zhao'nun kontrolünde olduğunun belirtildiği kaydedildi.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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