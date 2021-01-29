SEC "Aşırı oynak hisselerdeki hareketi" yakın markaja alacak

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), belirli hisse senetlerinin fiyatlarındaki aşırı oynaklığın yakından izlendiğini belirterek, kötüye kullanım veya manipülatif ticaret faaliyeti olması halinde perakende yatırımcıların korunması için harekete geçileceğini bildirdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), belirli hisse senetlerinin fiyatlarındaki aşırı oynaklığın yakından izlendiğini belirterek, kötüye kullanım veya manipülatif ticaret faaliyeti olması halinde perakende yatırımcıların korunması için harekete geçileceğini bildirdi.

SEC'ten yapılan açıklamada, son dönemde belirli hisse senetlerinin fiyatlarındaki aşırı oynaklığın yakından izlendiği ve değerlendirildiği kaydedildi.

Temel piyasa altyapısının olağanüstü ticaret hacminin ağırlığı altında dayanıklılığını kanıtladığına işaret edilen açıklamada, fiyatlardaki aşırı oynaklığın yatırımcıları hızlı ve ciddi kayıplara maruz bıraktığı ve piyasa güvenini zayıflatma potansiyeli taşıdığı aktarıldı.

Açıklamada, "Her zaman olduğu gibi, komisyon yatırımcıları korumak, adil, düzenli ve verimli piyasaları sürdürmek ve sermaye oluşumunu kolaylaştırmak için çalışacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Komisyonun yatırımcıları koruma ve olası aykırı uygulamaları takip etme konusunda düzenleyici ortaklarıyla yakın bir şekilde çalıştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komisyon, yatırımcıları dezavantajlı duruma getirebilecek veya belirli menkul kıymetleri alıp satma kabiliyetlerini gereksiz yere engelleyebilecek düzenlemelere tabi kuruluşlar tarafından alınan önlemleri yakından inceleyecektir. Ayrıca, durum federal menkul kıymetler yasaları tarafından yasaklanan kötüye kullanım veya manipülatif alım satım faaliyeti gösterdiğinde perakende yatırımcıları korumak için harekete geçeceğiz. Piyasa katılımcıları bu tür faaliyetlerden kaçınmak için dikkatli olmalıdır. "

ABD'de bir grup küçük yatırımcı, hedge fonların "kısa pozisyon" alarak kar ettiğini düşündükleri değeri düşük hisselere yüklü miktarlarda yatırım yapmıştı.

Bu şirketlerden biri olan GameStop'un hisseleri son iki haftada yüzde 1000'in üzerinde değer kazanırken, son dönemde ilgi görmeyen telefon üreticileri Nokia ve BlackBerry ile sinema zinciri AMC'nin hisselerinde de kayda değer artış yaşanmıştı.

Hisse senetleri alım satımı yapılan platformlardan Robinhood ve Interactive Brokers, GameStop ve benzer şirketlerin hisselerinde yeni pozisyon alınmasına dün sınırlamalar getirirken, Robinhood, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, bugünden itibaren GameStop gibi hisselerin sınırlı alımına izin vermeyi planladıklarını ve durumu izlemeye devam edeceklerini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin