Sebzeli makarna pastası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta sebzeli makarna malzemeleri neler?

11 Şubat Perşembe günü yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler, günün kazananı olmak içim kıyasıya mücadele verdi. Sebzeli makarna pastası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta sebzeli makarna malzemeleri neler?

Kolay yapımı ile tercih edilen sebzeli makarna, hem besleyici hem de yapımı kolay tarif. Peki, Sebzeli makarna pastası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta sebzeli makarna malzemeleri neler?

SEBZELİ MAKARNA PASTASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

1 paket makarna,

Haşlamak için;

Sıcak su,

1 tutam tuz

Sebze harcı için;

4 yemek kaşığı zeytinyağı,

1 adet kuru soğan,

1 adet havuç,

1 adet pırasa,

Yarım kabak

SEBZELİ MAKARNA YAPILIŞI

Makarnalar 10 dakika haşladıktan sonra, sotelenmiş sebzeler ilave edilir. Büyük karıştırma kabında haşlanan makarna ve sebzeler karıştırılır. İsteğe göre baharatlar eklenir.