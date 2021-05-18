Sebze yüklü tırın yükünün devrilme anı kameraya yansıdı
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Sebze yüklü tırın yükünün devrilme anı kameraya yansıdı

Sebze yüklü tırın yükünün devrilme anı kameraya yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir tırın yükü devrilerek içindeki sebzeler yola savruldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir tırın yükü devrilerek içindeki sebzeler yola savruldu.

Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nın çıkışında gerçekleşen olayda virajı alamayan tır sürücüsünün yükü yana yaslandı. Daha sonra yükün daha fazla devrilmesini önlemeye çalışan sürücünün yükü yola savruldu. Yükün devriliş anı arkadaki araçlar tarafından kameralara yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sebze yüklü tırın yükünün devrilme anı kameraya yansıdı - Haberler
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