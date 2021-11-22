Sebze yüklü tır yan yattı: 1 yaralı - Haberler
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Sebze yüklü tır yan yattı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sebze yüklü tır yan yattı: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ANKARA (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 55 ACT 433 plakalı sebze yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki şarampole yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Sebze yüklü tır yan yattı: 1 yaralı

Sebze yüklü tır yan yattı: 1 yaralı

Sebze yüklü tır yan yattı: 1 yaralı

Sebze yüklü tır yan yattı: 1 yaralı

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