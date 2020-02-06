Sebze yüklü tır devrildi
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Sebze yüklü tır devrildi

Sebze yüklü tır devrildiANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan sebze yüklü tır devrildi.

06.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:04
Sebze yüklü tır devrildi

Sebze yüklü tır devrildi

ANTALYA'nın ilçesinde kontrolden çıkan sebze yüklü tır devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tırda yükle sebzeler yola saçıldı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Zeytinada Mahallesi Helvalık mevkisinde meydana geldi. Gazipaşa'dan Anamur istikametine seyir halinde olan Abdullah S. yönetimindeki 33 AVZ 67 plakalı tır, virajda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampolden devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta yüklü sebzeler yola savrularak telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tır çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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: Sebze yüklü tır devrildi
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