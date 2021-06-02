Sebze yüklü kamyonet yoldan çıktı: 2 yaralı
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Sebze yüklü kamyonet yoldan çıktı: 2 yaralı

Sebze yüklü kamyonet yoldan çıktı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan sebze yüklü kamyonetin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan sebze yüklü kamyonetin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası alınamayan sebze yüklü kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralanarak Gürpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Sebze yüklü kamyonet yoldan çıktı: 2 yaralı
Sebze yüklü kamyonet yoldan çıktı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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