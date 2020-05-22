Sebze yüklü kamyonet yoldan çıkıp takla attı. 2 yaralı
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Sebze yüklü kamyonet yoldan çıkıp takla attı. 2 yaralı

Diyarbakır-Çınar kara yolunda sebze yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak tarlaya uçtu.

Sebze yüklü kamyonet yoldan çıkıp takla attı. 2 yaralı
22.05.2020 13:26 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:29

Diyarbakır-Çınar kara yolunda sebze yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Başaklı köy yolu civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyonet, yoldan çıkıp takla atarak tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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