Sebze yüklü kamyonet takla attı
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Sebze yüklü kamyonet takla attı

Sebze yüklü kamyonet takla attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde sebze yüklü kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sebze yüklü kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin - Tarsus istikameti TEM otoyolu Eshab-ı Kehf mevkiinde meydana geldi. Mersin Sebze Halinde alışveriş yaptıktan sonra Tarsus'a dönen İlhan Gönültaş idaresindeki 07 ARH 97 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu

takla atıp ters durabildi. Araç üzerindeki sebze ve meyve yola savruldu. Sürücü ile yanında bulunan Hasan Yeniay yaralandı. Hafif yara alan Gönültaş ve Yeniay 112 ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Sebze ve meyvelerden dolayı yol kısa süreliğine kapandı. - MERSİN

Sebze yüklü kamyonet takla attı
Sebze yüklü kamyonet takla attı
Sebze yüklü kamyonet takla attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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