Sebze Yüklü Dorsede Cip Taşıdı
Sakarya'da sebze kasaları ve çuval taşıyan tırın dorsesine yüklediği ciple trafikte ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü.
Sakarya'da sebze kasaları ve çuval taşıyan tırın dorsesine yüklediği ciple trafikte ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü.
Atatürk Bulvarı Sakarya Caddesi'nde, maydanoz kasası ve çuvallarla dolu tır dorsesinin arka uç kısmına konulan ciple kapağı açık şekilde trafiğe çıkan sürücünün, kurallara aykırı davranışı cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntülerde, dorsenin arka kapağının açık olması nedeniyle trafiği tehlikeye düşürdüğü görülen sürücü, bir süre bu şekilde ilerledikten sonra gözden kayboluyor.