Sebze ve meyvelerin temizlenmesinde de kullanılabiliyor: 6 ülkeye ihraç ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sebze ve meyvelerin temizlenmesinde de kullanılabiliyor: 6 ülkeye ihraç ediliyor

Kocaeli'de bir kimya firması tarafından üretilen, alkolsüz ve 24 saat koruma sağlama özelliği ile sebze ve meyvelerin temizlenmesinde de kullanılabilen sprey dezenfektan, Amerika ve 5 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Sebze ve meyvelerin temizlenmesinde de kullanılabiliyor: 6 ülkeye ihraç ediliyor
05.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:20

Kocaeli'de bir kimya firması tarafından üretilen, alkolsüz ve 24 saat koruma sağlama özelliği ile sebze ve meyvelerin temizlenmesinde de kullanılabilen sprey dezenfektan, Amerika ve 5 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Kocaeli'nin Başikele ilçesi Kullar'da faaliyet gösteren yapı kimyasalları üreten firma, geliştirdiği alkolsüz ve 24 saat koruma etkili dezenfektanı 6 ülkeye ihraç ediyor. 4 aylık bir Ar-Ge çalışması sonucu üretilen, alkolsüz su bazlı dezenfektan, sebze ve meyvelerin temizliğinde bakteri ile virüslerinden arındırılması amacıyla da kullanılabiliyor. Yeniden faaliyetlerine başlayan kafe, restoran ve işletmeler için ise büyük kolaylık sağlayan dezenfektan, sıkıldığı yüzeyi kaplayarak tam koruma sağlayarak, içeriğindeki bileşikler sayesinde yüzeylere bulaşan virüsleri buharlaştırarak yok ediyor.

3-4 AYLIK ÇALIŞMA SONRASI ÜRETİME BAŞLADILAR

Dezenfektanın üretilmesi aşamasını anlatan Promast Kimya Genel Koordinatörü Kerim Bayramoğlu, "Pandemi sürecinde kimya sektöründe olduğumuz için kamuya ve ülkemize yararlı ne yapabilir diye düşündüğümüzde aklımıza bir dezenfektan üretmek tabi ki geldi. Fakat ürettiğimiz bu ürünün faklı olması, insan sağlığına zararlı olmaması, rahatlıkla kullanılabilmesi ve uzun süreli etki eden tek bir ürün olması için yaklaşık 3-4 aydır çalışma içerisindeydik. Bu hafta itibariyle çalışmalarımızı bitirip piyasaya sürülecek ürün haline getirdik. Bu ürün su bazlı olduğu ve içerisinde alkol barındırmadığı için rahatlıkla her türlü ortamda kullanılabilecek bir ürün" dedi.

SEBZE VE MEYVELERDEN İÇME SULARINA KADAR HER YERDE KORUMA SAĞLIYOR

Dezenfektanın kullanılma alanlarından bahseden Bayramoğlu, "İnsan sağlığına da zararı olmadığı için sebzelerden tutun da içme sularına varana kadar insanların her yerde çok rahatlıkla uygulayabileceği bir ürün. Etken maddeleri olan gümüş iyonlarından dolayı da uzun süreli koruma sağlıyor. En az 12-24 saat arasında ürünü uyguladığınız yüzeyde, ortamda o bölgede virüs ve bakterilerin oluşmamasını, gelen virüs ve bakterilerle savaşan daha sonra kendini tekrar aktive eden bir ürün" diye konuştu.

ALKOLSÜZ VE KOKUSUZ OLMASI KULLANIM AVANTAJI SAĞLIYOR

Ürünün içeriği hakkında bilgiler veren Kerim Bayramoğlu, "Kokusuz ve alkolsüz olması, en başta alkol her şeye zarar verdiği için cildinizden tutun da kullandığınız tekstilde, deride, kumaşta, üründe zarar verdiği için bu ürün su bazlı olduğu için, leke de bırakmadığı için böyle bir problemi de yok. Özellikle insanları en çok rahatsız eden koku. Bir restorana gittiğinizde her tarafta farklı bir koku olursa olmaz. Üzerinizde bir deodorant varsa bir de dezenfektan sıkıyorsanız o da kokuyorsa hepten rahatsız ediyor. Ürünün kokusuz olması da çok büyük bir avantaj. Kullanım kolaylığı da var. 100 ml'lik şişelerimiz var. Bunu cebinizde çok rahat taşıyabilir, uçağa alabilir ve istediğiniz her yerde seyahat ettirebilirsiniz. Kullanması kolay. Dökülme, bozulma, yayılma gibi bir şansı yok. Tamamen güvenilir alüminyum kutuların içerisinde. Örneğin bir servis aracınız var, dezenfekte etmek istiyorsunuz. Bunun için bir personel ya da cihaz hiç kullanmadan servis işi bittikten sonra şişeyi elinize alarak, tüm otobüsü dezenfekte ederek kullanılabilecek çok basit bir ürün" şeklinde konuştu.

SEBZE VE MEYVELERİNİ DEZENFEKTE EDEREK ÇÜRÜMELERİNİ ENGELLİYOR

Ürünün sebze ve meyvelerin dezenfekte edilmesinde de kullanıldığına değinen Bayramoğlu, "Dışardan aldığımız sebze ve meyve türü tüm ürünlerde çürüme reaksiyonu var doğal bir süreç olarak. Bu da bir bakteri ile oluşmaktadır. Bu ürün aynı zamanda her türlü bakteriyi de yok ettiği için sebzeleri dışarıdan getirdiğinizde üzerine sıktığınız zaman önce sterilize etmiş oluyorsunuz, bir de bakteri oluşumunu engellediği için ürün 3-4 gün buzdolabında duracaksa bu 10-15 güne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

TÜRK KİMYAGERLERİNİN ÜRETTİĞİ ÜRÜN 6 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Son olarak ürünün 6 ülkeye ihraç edilmeye başlandığını anlatan Bayramoğlu şöyle konuştu: "Bu ürünün belgeleri, uluslararası dolaşımla ilgili çalışmalarımız da sürdüğü için 6 Avrupa ülkesinde siparişlerimiz devamlı gelmekte ve devamlı üretimimizi sürdürüyoruz. Türkiye'de yerli bir firma olarak böyle bir ürünü üretmek, kendi kimyagerlerimizle, kendi ekibimizle piyasaya çıkarmak, bunu aynı zamanda Avrupa'ya satmaktan da gurur duyuyoruz tabi ki. Avrupa'da birçok firma olmasına rağmen Türk firmalarının bu şekilde kabul edilmesi, istek görmesi bizim için çok büyük bir gurur kaynağı."

(Gürcan Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Haber
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi Haber
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı Haber
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı Haber
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
'Kutlama zamanı değil' diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini açıkladı
"Kutlama zamanı değil" diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini...
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak
Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akbağ Seren Serengil
Spor Falcao Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Sebze ve meyvelerin temizlenmesinde de kullanılabiliyor: 6 ülkeye ihraç ediliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 09:21:22. #1.15#
title