Sebze ve meyveleri seçerek çaldı

Konya'da iki farklı marketin önünde bulunan manav tezgahından rahat tavırlarıyla ve seçerek defalarca sebze ve meyve alarak kasaya dolduran hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Konya'da iki farklı marketin önünde bulunan manav tezgahından rahat tavırlarıyla ve seçerek defalarca sebze ve meyve alarak kasaya dolduran hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hırsızlık olayları, merkez Selçuklu ilçesi Büyük İhsaniye Mahallesi'nde bulunan iki markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, marketin önüne gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, marketin manav tezgahından kilolarca meyve ve sebze çaldı. Farklı günlerde aynı markete tekrar gelen hırsızlık şüphelisi tekrar kilolarca meyve ve sebze çaldı, ardından farklı bir gün aynı hizada bulunan başka bir marketin manav reyonundan hırsızlık yaptı. Marketten kilolarca sebze ve meyve çalındığını fark eden market sahipleri polise şikayette bulundu.

Öte yandan, hırsızlık şüphelisinin iki farklı marketin manav tezgahından rahat tavırlarıyla seçerek sebze ve meyveleri alıp kasaya doldurması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, farklı saatlerde gelen şüphelinin rahat tavırlarıyla manav reyonlarından sebze meyveleri alması yer alıyor.

Market sahibi Kadri Yılmaz, komşu marketten hırsızlık yapan şüphelinin kendi dükkanından da özenli bir şekilde rahat tavırlarıyla seçerek ürün çaldığını ifade etti. Soyulan diğer market sahibi İkbal Kartal ise, hırsızlık şüphelisinin soğukkanlı tavırlarıyla gelerek hırsızlık yaptığını söyledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı