'Sebze ve meyveleri doğru yıkama yöntemleriyle zirai ilaçlardan arındırın'

05.11.2019 12:20

İSTANBUL ve Tekirdağ'da ıspanak yiyen çok sayıda kişi zehirlenme belirtileri görülmesi üzerine Doç. Dr. Seda Genç, sebze ve meyveleri doğru yıkamanın önemli olduğunu söyledi. Genç, ürünlerin, tarımsal verimliliği artırmak için kullanılan, kimyasal içerikli zirai mücadele ilaçlarından arındırılması gerektiğini belirtti.

Son dönemde, sebze ve meyve tüketiminden kaynaklanan zehirlenmeler, doğru yıkama yöntemlerini gündeme getirdi. Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, meyve ve sebze üretiminde kullanılan tarım ilaçlarındaki tehlikeye dikkat çekti. Genç, yetiştiği topraklardan sofralara gelen meyve ve sebzelerin, sağlık açısından nasıl ve hangi yöntemle yıkanması gerektiğini anlattı. Tarımsal ürün verimliliğini artırmak için 'pestisit' adı verilen kimyasal içerikli zirai mücadele ilaçlarının yaygın kullanıldığını belirten Genç, bu kimyasal ilaçların meyve ve sebzeler aracılığıyla tüketicilere geçerek, sağlığı tehdit ettiğini söyledi.

SİRKELİ SU İLE YIKAMASebze ve meyveleri temizlemek için sirkeli su ile yıkamanın uzun zamandır kullanılan yöntem olduğunu belirten Doç. Dr. Genç, "Yıkama suyuna sirke ilave etmenin temel amacı, asidik bir yıkama ortamı oluşturarak yetersiz yıkama ihtimaline karşılık gıda üzerinde bulunabilen muhtemel zararlı biyolojik etkenlerin uzaklaştırılmasıdır. Ancak günümüzde yaygın olarak kullanılan pestisitlerin pek çoğunun aktif maddesi asidik koşullarda daha kararlı hale gelmektedir. Bu da yetersiz bir yıkama nedeniyle bu tür ilaçlar gıdadan uzaklaştırılamayıp vücuda alınırsa olası zararlı etkilerinin çok daha uzun süreler boyunca sürdürmelerini sağlanması, demektir. Hangi sebze ve meyvede hangi pestisitin kullanıldığı bilinmediği için sirkeli suyla yıkanmamaları gerekir. Sebze ve meyveleri tamamen tarım ilacından arındırmak mümkün olmasa da bol duru suyla yıkayıp özellikle yeşillikleri suda bekletmek, en doğru temizleme şeklidir" diye konuştu.YEMEK SODASI EKLENMİŞ SU KULLANILABİLİRSebze ve meyveleri sirkeli suyla yıkamak yerine bol su ile yıkamanın da tercih edilebileceğini kaydeden Doç. Dr. Genç, "Bunun yanında pestisitlerin içerdiği aktif zehirli bileşiklerinin alkali sularda çok daha hızlı bozulduklarının bilinmesi nedeniyle yıkama suyunun içine yemek sodası eklenmesi de önerilmekte. Ancak sodalı su ile yıkamanın her ne kadar pestisitlerin parçalanmasını hızlandırdığı ve olumlu bir etkisi olduğu kabul edilse de bu ilaçların zararlı etkilerini tamamen ortadan kaldırdığını söylemek mümkün değil" dedi.'ILIK SUDA BEKLETİP, BOL SUYLA DURULAMAK EN UYGUNU'Zirai ilaçların zararlarından korunmak için kullanılabilecek en etkili yöntemin, sebze ve meyveleri ılık suda bekletip, bol suyla yıkamak olduğunu belirten Doç. Dr. Genç, şunları söyledi:

"Ancak günümüz koşullarında organik belgeli ürünleri bulabilmek veya satın alabilmek her zaman mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda sebze ve meyveleri sirkeli su ile yıkamak yerine ılık suda bekletip sonrasında bol su ile durulamanın en uygun yöntem olduğu görülmekte. Bunun yanında, bilinçli tüketiciler olarak zararlı kimyasallar içermeyen, sürdürülebilir ve iyi tarım uygulamaları ile yetiştirilmiş güvenilir ürünleri talep etmek kısa vadede olmasa da orta vadede bu ürünlerin uygun koşullarda pazarda bulunabilir olmasının yolunu açacaktır."

Kaynak: DHA