Sebze ve meyveden mor bazlama üretildi

02.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:08

Özbal Bazlama İşletmecisi Necla Özgen sebze ve meyvelerden elde edilen bileşenlerden mor bazlama üretti.



Kızılcahamam İlçe Tarım Müdürü Ümit Alkoç, beraberinde işletmeci Özgen ile Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret ederek üretilen mor bazlama hakkında bilgi verdiler

Özgen, Türkiye'de ilk defa Kızılcahamam'da üretilen mor bazlamanın içeriği sebze ve meyvelerden elde edilen bileşenlerden oluştuğunu belirterek, "Antosiyaninler güçlü bir antioksidan kaynağı. Mor bazlama düşük glisemik indekse sahiptir. Kan şekerini ani yükseltmemesi ve hipoglisemi ataklarına engel olması nedeniyle de şeker hastaları için de tavsiye ediliyor." dedi.

Acar, belediye olarak her zaman yeniliklere açık olduklarını belirterek, mor bazlamanın sektörü katkı sunacağını söyledi.

Kaynak: AA