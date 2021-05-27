Sebze ve meyvedeki pestisit takibi ihracata olumlu yansıyor
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Sebze ve meyvedeki pestisit takibi ihracata olumlu yansıyor

Sebze ve meyvedeki pestisit takibi ihracata olumlu yansıyor
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, meyve ve sebzede zararlı organizmalara karşı kullanılan pestisit konusunda başlattıkları analiz çalışmalarının ihracata olumlu yansımaya başladığını bildirdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, meyve ve sebzede zararlı organizmalara karşı kullanılan pestisit konusunda başlattıkları analiz çalışmalarının ihracata olumlu yansımaya başladığını bildirdi.

Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, gıda ürünleri ihracatında başarıyı sürekli kılmanın yolunun tüketici güveninin sürdürülebilir olmasından geçtiğini belirtti.

Türkiye'nin, dünyanın gıda deposu olduğuna işaret eden Uçak, şu ifadeleri kullandı:

"Yılda ortalama 50-55 milyon ton taze meyve sebze üretiyoruz. Domates, kiraz, biber, üzüm, kayısı, incir, narenciye, çilek, nar başta olmak üzere pek çok taze meyve sebzede dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alıyoruz. İhracattaki başarının da sürdürülebilir olması için hastalık ve zararlılarla mücadelede entegre bir süreci hedefliyoruz. Gıda ürünlerinin kaliteli ve sağlıklı olması için izinli olan pestisitlerin doğru bir şekilde gıda üretiminde kullanılması gerekiyor. Pestisit kullanımında dikkat edilmesi gereken çok fazla husus var. Doğru zaman, doğru doz, doğru alet ve ekipman, ilaçlama ve süre çok önemli. Aksi takdirde yapılacak olan pestisit uygulamalarında insan ve çevre sağlığına zarar vermiş oluyoruz, ayrıca ihracatta da sorunlar yaşamış oluyoruz."

Pestisit konusunda herhangi bir problem yaşamamak amacıyla "Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz" adlı çalışma hazırladıklarını kaydeden Uçak, yoğun olarak ihraç edilen çekirdeksiz sofralık üzüm, kiraz, nar, şeftali, mandalina, çilek, domates, hıyar ve asma yaprağı gibi ürünlerin mercek altına alındığını aktardı.

Ürünlerin akredite laboratuvarlarda analiz edildiğini bildiren Uçak, şunları kaydetti:

"Meyve ve sebzede zararlı organizmalara karşı kullanılan pestisit konusunda başlattığımız analiz çalışmaları ihracata olumlu yansımaya başladı. Geçtiğimiz aylarda 1500 dekar çilek bahçesinden numune alındı. Sonuçlar en büyük ihraç pazarlarımız Avrupa Birliği, Rusya ve ülkemiz limitlerine uyumlu çıktı. Üreticimizin bu başarısı ihracata da olumlu yansıdı.

Türkiye'nin yılın 4 ayında gerçekleştirdiği çilek ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre 16,5 milyon dolardan 40,3 milyon dolara ulaştı. Doğru üretim yöntemlerini uyguladıkları için üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Projemizde ikinci aşamada kiraz bahçelerinden numune aldık ve analiz için laboratuvara gönderdik. Üretiminde dünya birincisi olduğumuz kirazda da gıda güvenliğini önceleyerek ihracatta da üst sıralara yükselmek için çabalarımız devam edecek."

Sebze ve meyvedeki pestisit takibi ihracata olumlu yansıyor
Sebze ve meyvedeki pestisit takibi ihracata olumlu yansıyor
Sebze ve meyvedeki pestisit takibi ihracata olumlu yansıyor
Sebze ve meyvedeki pestisit takibi ihracata olumlu yansıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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