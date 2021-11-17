SEBZE VE MEYVE TAŞIYAN ARAÇLARA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Haberler
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SEBZE VE MEYVE TAŞIYAN ARAÇLARA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

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SEBZE VE MEYVE TAŞIYAN ARAÇLARA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SEBZE VE MEYVE TAŞIYAN ARAÇLARA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİYalova Belediyesi Hal Müdürlüğüne bağlı bulunan Zabıta ekipleri, Yalova - Bursa Karayolu üzerinde denetim yaptı.

YALOVA (Habermetre) - SEBZE VE MEYVE TAŞIYAN ARAÇLARA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yalova Belediyesi Hal Müdürlüğüne bağlı bulunan Zabıta ekipleri, Yalova - Bursa Karayolu üzerinde denetim yaptı. Yapılan kontrollerde sebze ve meyve ticareti yapan araçlar durduruldu. Durdurulan araçlarda ekipler taşınan sebze ve meyvelerin künye denetimini gerçekleştirdi. Yapılan denetimler hakkında bilgiler veren yetkililer; "Yönetmeliğin 47. Maddesinin (c) bendine göre sisteme bildirilmeden toptan alım satımı yapılan malların nakliyesinin sağlandığı araçların Hal Kayıt Sistemi üzerinden plaka sorgulamaları yapılarak künye denetimi gerçekleştirdik. Yapılan kontrollerde ürün künyesi bulundurmayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde her ürün için oluşan birim fiyatlarının en yükseği esas alınarak toptan satış bedelinin %25 oranında Cezalı Hal Rüsumu uyguladık" dediler.

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