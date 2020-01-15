Sebze ve Meyve Pazarında bay ve bayan tuvaleti yapılacak

15.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:22

Tosya Belediyesi, bir süredir ihtiyaca cevap vermeyen Sebze ve Meyve Pazarında bay ve bayan tuvaleti yapılması için harekete geçti.



Tosya Belediyesi Sebze ve Meyve Pazarına artan ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak 5 erkek ve 3 bayan lavabosu yapılacak.



Vatandaşlardan gelen talep üzerine sebze ve meyve pazarında incelemelerde bulunan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, gerekli yer tespitinin yapılarak çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA