Sebze ve Meyve Pazarında bay ve bayan tuvaleti yapılacak
Tosya Belediyesi, bir süredir ihtiyaca cevap vermeyen Sebze ve Meyve Pazarında bay ve bayan tuvaleti yapılması için harekete geçti.
Tosya Belediyesi, bir süredir ihtiyaca cevap vermeyen Sebze ve Meyve Pazarında bay ve bayan tuvaleti yapılması için harekete geçti.
Tosya Belediyesi Sebze ve Meyve Pazarına artan ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak 5 erkek ve 3 bayan lavabosu yapılacak.
Vatandaşlardan gelen talep üzerine sebze ve meyve pazarında incelemelerde bulunan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, gerekli yer tespitinin yapılarak çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. - KASTAMONU