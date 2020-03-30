Sebze ve meyve halinde korona virüse karşı mücadele Sebze ve meyve halinde korona virüse karşı mücadele Denizli'de her eve giren sebze ve meyvelerin kentteki çıkış noktası olan Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal İşletmesi'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi korona önlemler alıyor.

Sebze ve meyve halinde korona virüse karşı mücadele

DENİZLİ - Denizli'de her eve giren sebze ve meyvelerin kentteki çıkış noktası olan Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal İşletmesi'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi korona önlemler alıyor.

Dünya'da ve Türkiye'de gün geçtikçe artan korona virüse karşı Denizli Büyükşehir Belediyesi tedbirleri arttırarak devam ediyor. Kentin birçok noktasında dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediye ekipleri bu kapsamda temel gıda malzemelerinden olan sebze ve meyve akışının sağlandığı noktalarda da tedbirleri elden bırakmıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal İşletmesi'nde de dezenfeksiyon çalışmalarına sürdürüyor. Dezenfeksiyon çalışmalarında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler kullanılırken, meyve ve sebzelerin satış alanları başta olmak üzere tesiste bulunan tüm hizmet alanlarında da gerekli önlemleri alıyor. Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal İşletmesi'nin dezenfeksiyonu esnaf tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak ilk andan itibaren gerekli çalışmaları sürdürdüklerini ve özel kıyafetli personellerin, dezenfekte uygulamalarına gece gündüz demeden devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Vatandaşlarımızın semt pazarlarından, marketlerden ve gıda satışı yapan esnaflardan satın aldığı meyve ve sebzelerimizin şehrimizde akışının sağlandığı hal işletmemizde de gerekli temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Tüm hemşehrilerimiz başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımızın tavsiyelerine kulak vermeye devam etsin. Bizler tüm kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA