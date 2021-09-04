Sebze ve meyve halinde 6 ton kaçak midye ele geçirildi
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Sebze ve meyve halinde 6 ton kaçak midye ele geçirildi

Sebze ve meyve halinde 6 ton kaçak midye ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinde yasadışı avcılık yöntemi ile avlanan 6 ton midye kamyonlara yüklenirken yakalandı.

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinde yasadışı avcılık yöntemi ile avlanan 6 ton midye kamyonlara yüklenirken yakalandı. Ele geçirilen midyeler, denize bırakıldı.

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinde 2 Eylül günü bir kamyona kara kıllı midye yüklenirken zabıta ekipleri tarafından fark edildi. Bunun üzerine durum İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Bayrampaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi.

Bayrampaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan incelemeler üzerine kara kıllı midyelerin evraklarının olmadığı ve yasadışı avcılık yöntemiyle yasak sahalardan avlanıldığı tespit edildi. Yapılan tespitte midyelerin toplam 230 çuval içinde yaklaşık 6 ton civarında ve canlılık özelliği taşıdığından doğal yaşam alanları olan denize iade edilmesine karar verildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda mevcut 230 çuval kara kıllı midyeler İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, Bayrampaşa İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı personellerle beraber Fatih ilçesinde bulunan Yenikapı Yeddiemin Limanı'na getirildi ve burada İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı tekneye yüklendi.

Tekneye yüklenen 230 çuval yaklaşık 6 ton civarındaki kara kıllı midyeler Bayrampaşa İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, Deniz Zabıta Amirliği ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğü personellerinin gözetiminde doğal yaşam alanları olan denize iade edildi. Kaçak midye avcılığı naklini yapanlar hakkında idari para cezası uygulaması yapıldı. - İSTANBUL

Sebze ve meyve halinde 6 ton kaçak midye ele geçirildi
Sebze ve meyve halinde 6 ton kaçak midye ele geçirildi
Sebze ve meyve halinde 6 ton kaçak midye ele geçirildi
Sebze ve meyve halinde 6 ton kaçak midye ele geçirildi
Sebze ve meyve halinde 6 ton kaçak midye ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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