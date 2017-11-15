Sebze ve Meyve Hali Kompleksi'nde Çelik Montajlar Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Arifiye Kirazca'da inşa çalışmaları devam eden Toptan Sebze ve Meyve Hali Kompleksi'nde gelinen son noktayı paylaştı. Yeni Hal Kompleksi'nde çalışmaların hızla sürdüğünü aktaran Başkan Toçoğlu, kirişlerin tamamlandığı bölümlerde çelik montajların başladığını duyurdu.



Yeni Hal Kompleksi'nde gelinen son noktayı açıklayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, "Arifiye Kirazca Mahallesi'ndeki 96 bin metrekarelik alanda yeni bölge hali için çalışmalarımızı başlatmıştık. Daha önce bölgede altyapı işlemlerimizi tamamladık. Yapıların kirişleri devam ediyor. Kirişlerin tamamlandığı bölümlerde ise çelik montajlara başladık. İdari bina kısmında da işlemlerimiz sürüyor. Hal sektörü esnaflarımız modern bir komplekte hizmet sunacak. İnşallah yeni kompleksimiz tamamlandığında sadece şehrimize değil, tüm bölgeye hitap edecek" dedi.



Toçoğlu, "Hal kompleksimizde belli metrekare ölçülerine sahip 80 dükkan, idari bina ve çok çeşitli ihtiyaç alanları yer alacak. Konumu itibariyle de ana ulaşım akslarına çok yakın mesafede olması yeni hali daha da cazip kılacak. Bu projemizin bizim için en büyük güzelliği de yine esnaflarımızla birlikte hareket ediyor olmamızdır. Yeni hal kompleksimizi de bu anlayışla inşa ediyoruz. Tüm esnaflarımıza ve şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu. - SAKARYA