Sebze ve meyve denetimi gece-gündüz sürüyor
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Sebze ve meyve denetimi gece-gündüz sürüyor

Sebze ve meyve denetimi gece-gündüz sürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı'na bağlı Hal Zabıta ekipleri, Salihli'de yaş sebze-meyve taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Üreticiyi korumak ve haksız rekabeti engellemek amacıyla yürütülen denetim faaliyetlerinin bundan sonraki süreçte de aralıksız devam edeceği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı, Manisa'da üretilen veya transit geçen sebze ve meyveyle yüklü araçlara yönelik denetimlerini mesai mefhumu gözetmeksizin devam ediyor. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı'na bağlı Hal Zabıta Ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde bildirimsiz taşımacılık yapan araçlara cezai işlem uygulanıyor. Bu kapsamda Salihli Hal denetim ekipleri de önceki gece İzmir-Ankara karayolu üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetim faaliyetleri hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Ersoy Arslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde amaçlarının üreticiyi korumak ve haksız rekabeti engellemek olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte de denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: Bültenler

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