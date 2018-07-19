Sebze ve Balık Haline 'Paket Arıtma' Geliyor

Arıtmanın lider kenti İzmir'de, nüfusu az olan küçük yerleşim yerleri ile kendi tesislerinin evsel atık suları içinde paket arıtma tesisi kuruluyor. Daha düşük maliyetle daha yüksek performans sağlayan paket arıtmalardan ikisi de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sebze ve Su Ürünleri hallerinde işletmeye alınacak.

Avrupa Birliği standartlarında arıtılan yıllık kişi başına atık su miktarıyla yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerdeki oranları yakalayan İzmir'de

paket arıtma hamlesi başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, nüfusu az olan küçük yerleşimlerde evsel atıkların biyolojik arıtma teknolojisi ile arıtılmasını sağlamak amacıyla paket arıtma tesisleri kuruyor. İZSU, atık suların personel gerektirmeden, minimum alanda otomatik olarak arıtıldığı paket arıtma tesislerinin ilkini Foça'nın Ilıpınar Mahallesi'nde kurdu. Buca'da hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Su Ürünleri Hali ve Sebze Hali için de birer paket atık su arıtma tesisi yapımına önümüzdeki günlerde başlanıyor. 1 milyon 279 bin liraya mal olacak tesisin, 8.5 ayda tamamlanacağı ifade edilirken, su ürünleri halinde kurulacak paket arıtma tesisi günde 60 metreküp, sebze halinde kurulacak tesis ise günde 85 metreküp atık su arıtacak.

Paket arıtmada atık sular, öncelikli olarak fiziksel arıtmadan geçiriliyor. Evsel atıklar ızgara yapısından geçirilerek atık su içinde yer alabilecek veya tesisin tesisat ve ekipmanına zarar verebilecek iri katı maddelerden temizleniyor. Daha sonra ön çökeltim havuzunda çökebilen maddeler atık sudan uzaklaştırılarak dengeleme havuzuna iletiliyor. Dengeleme havuzunda dengelenerek, paket atık su arıtma tesisine sabit ve homojen karekterdeki atık su girişi sağlanıyor. Atık sular dengeleme havuzunda yer alan atık su pompası ile biyolojik arıtmanın yapılacağı paket üniteye iletiliyor. Paket içinde doldurma, havalandırma, çökeltme, boşaltma ve fazla çamur uzaklaştırma işlemlerinden geçiyor. Havalandırma aşamasında atık su içerisine oksijen verilerek mikroorganizmaların gelişmesi ve atık su içerisindeki kirletici organik maddelerin bu mik roorganizmalar tarafından parçalanarak tüketilmesi amaçlanıyor. Bu aşamada yeni mikroorganizma ve inorganik maddeleri içeren floklar meydana geliyor. Böylece atık suyun arıtılması sağlanıyor. Mevzuata uygun olarak alıcı ortam standartlarını sağlayacak şekilde arıtılmış olan su, son olarak klorlama ünitesine gönderilerek bakteriler ve parazitleri yok ediliyor. - İZMİR