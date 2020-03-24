Sebze üreticisi küçülmeye gitti
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Eskişehir, Tepebaşı, Türkiye, Güncel

Sebze üreticisi küçülmeye gitti

Sebze üretimi sektöründe Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden Eskişehir'de; ıspanak, maydanoz, tere ve roka gibi sebzelerin fideleri toprakla buluşurken, üreticiler artan maliyetlerden dolayı sebze ekiminde küçülmeye gitti.

24.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:00
Sebze üreticisi küçülmeye gitti

Sebze üretimi sektöründe Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden Eskişehir'de; ıspanak, maydanoz, tere ve roka gibi sebzelerin fideleri toprakla buluşurken, üreticiler artan maliyetlerden dolayı sebze ekiminde küçülmeye gitti.

Eskişehir'de sebze üreticilerinin fide dikim mesaileri devam ediyor. Sebze üreticileri baharın gelmesine sayılı günler kala, yemeklerin ve salataların olmazsa olmazları için kolları sıvadı. Öte yandan sebze üreticilerinin ekili alanlarda küçülmeye gittikleri öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, ekimlerin devam ettiğini söyledi. Başkan Buluşan, "Tepebaşı bölgemizde sebze ekimlerimiz devam ediyor. Ispanak, taze soğan, maydanoz, tere, roka, dereotu yaprağı, marul çeşitleri, lahana gibi ürünlerin fideleri toprakla buluşuyor. Nisan ayıyla birlikte domates, biber ve salata fidelerimiz de dikilecek" dedi.

"Küçük üretici 10 dönüm yerine 2-3 dönüm ekerek maliyetleri azaltmaya çalışıyor"

Üreticilerin zirai girdi fiyatlarının armasıyla birlikte ekili alanlarda küçülmeye gittiklerini vurgulayan Başkan Buluşan, "Her geçen gün zirai girdilerin fiyatlarının artmasıyla masraflarımız her geçen gün artıyor, üreticimiz tasarrufa gidiyor. Üreticimiz mazot pahalı olduğu için traktörler yerine ekimini küçük el aletleriyle yapıyor. Küçük üretici artık 10 dönüm yerine 2-3 dönüm ekerek ilaç, tohum, gübre gibi maliyetleri azaltmaya çalışıyor. Zirai maliyetlerin artması ve üretilen ürünlerin satılmaması nedeniyle çiftçimiz az ekime gidiyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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