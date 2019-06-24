Sebze serasında kenevir yetiştiren 3 kişiye gözaltı
ZONGULDAK'ta jandarma ekipleri, sebze serası içerisinde kenevir yetiştiren 3 kişiyi gözaltına aldı.
ZONGULDAK'ta jandarma ekipleri, sebze serası içerisinde kenevir yetiştiren 3 kişiyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Gökçebey ilçesine bağlı Örmeci ve Bakiler köylerinde kenevir yetiştirildiğini tespit etti. Belirlenen adreslere, ilçe jandarma komutanlığı ekipleriyle birlikte yapılan operasyonda, Y.Ç, H.D ve U.E. gözaltına alındı. Operasyonda sebze yetiştirilen bir seraya kenevir ekildiği görüldü. Operasyon kapsamında 472 kök kenevir bitkisi, 20 gram esrar ve 100 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
- Zonguldak
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Gökçebey ilçesine bağlı Örmeci ve Bakiler köylerinde kenevir yetiştirildiğini tespit etti. Belirlenen adreslere, ilçe jandarma komutanlığı ekipleriyle birlikte yapılan operasyonda, Y.Ç, H.D ve U.E. gözaltına alındı. Operasyonda sebze yetiştirilen bir seraya kenevir ekildiği görüldü. Operasyon kapsamında 472 kök kenevir bitkisi, 20 gram esrar ve 100 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
- Zonguldak
Kaynak: DHA
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler: Kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler
Son Dakika Haberleri