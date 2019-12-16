: Sebze-meyvedeki fiyat artışında tek kullanımlık tohum etkisi

16.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:48

Türkiye'deki yüsek sebze meyve fiyatlarının bir nedeni de hibrit tohum mu? Tek kullanımlık olan hibrit tohumların pahalı olması haliyle maliyetlere yansıyor. Diğer yandan yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalan çiftçi tohumundan maksimum ürünü alabilmenin derdine düşüyor. Bu da pestisit, yani kimyasal tarım ilacı kullanımını artırıyor.

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