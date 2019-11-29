Sebze meyve halindeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
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Sebze meyve halindeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde meyveleri olgunlaştırmak için kullanılan karpitin patlaması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

29.11.2019 23:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:41
Sebze meyve halindeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde meyveleri olgunlaştırmak için kullanılan karpitin patlaması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde bulunan bir işyerinde, meyvelerin olgunlaştırılması için kullanılan karpit patladı.

verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iş yerinde yaptıkları aramada, Abdullah Önder ölü bulundu.

Patlamada, 3 kişi ise hafif yaralandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Sebze meyve halindeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
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