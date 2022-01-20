SEBZE MEYVE HALİNDE İŞÇİLERİN TAŞLI SOPALI YEMEK SIRASI KAVGASI

MERSİN'de, yaş meyve sebze halinde iki işçi grubu arasında taşlı sopalı kavga çıktı.

MERSİN'de, yaş meyve sebze halinde iki işçi grubu arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavga anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi'nde çalışan iki işçi grubu arasında 'yemek sırası' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede sopalı, taşlı meydana kavgasına dönüştü. Onlarca işçinin birbirine girdiği kavga cep telefonuyla görüntülendi. Polisin müdahale ettiği kavgada 1 işçi hafif şekilde yaralandı.