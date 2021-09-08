Sebze kasaları arasında 101 kilo esrar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sebze kasaları arasında 101 kilo esrar ele geçirildi

Sebze kasaları arasında 101 kilo esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da sebze kasaları arasında 101 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da sebze kasaları arasında 101 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otoyolda uygulama başlattı. Yapılan uygulamada polis bir kamyonetten şüphelenip durdurdu. Polis kamyonette hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama başlattı. Köpek kamyonette bulunan sebze kasalarına tepki verdi. Polis tepki üzerine sebze kasaları arasına baktığında 10 pakette 101 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Polis olayla ilgili iki zanlıyı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çöp evdeki kesif koku daha da ağırlaştı! Kadının cansız bedeni günlerce içeride kalmış
Çöp evdeki kesif koku daha da ağırlaştı! Kadının cansız bedeni günlerce içeride kalmış
Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşini darbetti
Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşini darbetti
15 yaşındaki çocuk, ekmek kuyruğunda başlayan kavgada 13 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü
15 yaşındaki çocuk, ekmek kuyruğunda başlayan kavgada 13 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Murat Kurum Mansur Yavaş Mustafa Destici
Magazin Gülşen Ece Üner Cem Yılmaz Münir Özkul
Spor Marcao Max Meyer Fatih Terim Çağdaş Atan Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sebze kasaları arasında 101 kilo esrar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 09:37:27. #1.15#

title