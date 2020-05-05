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Sebze halinde dolgu çalışmaları başladı

Sebze halinde dolgu çalışmaları başladı
05.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:57

Kilis Belediyesi tarafından Yeni Sebze ve Meyve Hali'nde dolgu çalışmalarına başlandı.

Kilis Belediyesi tarafından Yeni Sebze ve Meyve Hali'nde dolgu çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Sebze ve Meyve Hali'nde kazı ve dolgu işlemlerine başlamış bulunduklarını ifade ederek, "Bu etaptaki çalışmaların tamamlanmasının ardından zemin iyileştirme çalışmalarımız başlatılacak. Bundan sonraki aşamada ise yeni halde temel atma etabına geçeceğiz. Yapım çalışmaları belirlenen takvim kapsamında hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah şehrimize yakışır bir tesisi Kilisimize kazandıracağız" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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