Sebze fiyatları düştü, meyve fiyatları arttı Sebze fiyatları düştü, meyve fiyatları arttı Uşak'ta geçtiğimiz günlere göre sebze fiyatlarında düşüş yaşanırken, meyve fiyatlarında ise yükseliş yaşandı.

Sebze fiyatları düştü, meyve fiyatları arttı

UŞAK - Uşak'ta geçtiğimiz günlere göre sebze fiyatlarında düşüş yaşanırken, meyve fiyatlarında ise yükseliş yaşandı. Geçtiğimiz senenin fiyat şampiyonu soğan ve patates 2 TL'ye kadar düşerken şeftali ve kayısı fiyatları 8 TL'ye dayandı.

Yurt genelinde havaların ısınması, Uşak'ta semt pazarlarında tezgahlara yansıdı. Pazar alışverişi yapan vatandaşların biraz pahalı olduğunu belirtirken asgari ücretli bir vatandaşın alışveriş yapmasının zor olduğunu belirtti. Öte yandan semt pazarlarında sebze fiyatlarında düşüş yaşanırken, meyve fiyatlarında mevsimsel geçişe bağlı artış olduğu öğrenildi.

Pazarda sebzelerden geçen senenin fiyat şampiyonu soğan ve patates 2-3, domates ve salatalık 3-5 TL'den alıcı buldu. Ayrıca fiyatlarında artış bulunan meyvelerden erik ve armut 5, elma 7, kayısı ve şeftali ise 7-8 TL'den alıcı buluyor.

Pazar esnaflarından Erdal Peker, meyve ve sebzelerin kalitesine göre fiyatlarının değiştiğini belirterek, "Sebzelerde biraz daha ucuzlama var, meyvelerde değişmiyor genelde, meyve fiyatları yüksek" dedi.

Kaynak: İHA