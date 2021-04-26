Sebze fiyatları düşmeye başladı
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Sebze fiyatları düşmeye başladı

Sebze fiyatları düşmeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan ayının girmesiyle yükselişe geçen sebze meyve fiyatları hafta başıyla birlikte düşmeye başladı.

Ramazan ayının girmesiyle yükselişe geçen sebze meyve fiyatları hafta başıyla birlikte düşmeye başladı.

Mevsimin yaza doğru gitmesi özellikle, Antalya ve Mersin gibi güney illerinde yetiştirilen sebze üretiminin artmasından dolayı fiyatlar geçen haftaya göre yüzde 10-20 civarında düştü.

Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, vatandaşların en fazla tükettiği sebzelerden salatalık 2,5-3 TL, domates 4 - 5,5 TL, patlıcan 5 TL, yeşil biberinde 5-6 TL'ye sebze ve meyve pazarında perakende olarak satıldığını bildirdi.

Yıldız, fiyatın düşmesiyle vatandaşın alımının da arttığını kaydetti. - MALATYA

Sebze fiyatları düşmeye başladı
Sebze fiyatları düşmeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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